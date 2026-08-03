발 묶인 이강인 입단식도 못치렀다! 한국서 AT 마드리드 합류…맨시티전 앞두고 개인 훈련→행정 절차 마무리 기대

한국에 머물고 있는 이강인. 사진=중계영상 캡처.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 이강인이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 서울에서 개인 훈련을 하며 아틀레티코 마드리드의 방한을 기다리고 있다.

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스페인 에스토에스 아틀레티는 3일(한국시각) '이강인은 해외 출국 허가 갱신 절차를 진행하는 동시에 구단이 마련한 맞춤형 피지컬 훈련 프로그램에 따라 서울에서 컨디션을 끌어올리고 있다'고 보도했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 슛팅을 시도한 후 코너킥이 아니냐며 어필하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이강인의 아틀레티코 공식 이적은 7월 말 발표됐다. 일주일이 지났지만 아틀레티코 팬들은 이강인을 전혀 보지 못했다. 이강인은 여전히 한국에 머물고 있으며, 공식 입단식도 치르지 못했다. 팀 동료들과 함께 훈련에 합류하지도 못한 상태다.

병역 특례를 받은 이강인은 4주가량의 기초군사훈련을 아직 수료하지 않았다. 이 때문에 해외 출국 허가를 갱신하기 위해서 병무청의 승인을 받아야 한다. 오는 9일 열리는 아틀레티코와 맨체스터 시티의 방한 경기 전에는 팀에 합류하게 된다. 그는 한국에서 아틀레티코 선수단과 함께 훈련을 진행할 것으로 예상된다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 로모에게 선제골을 내준 뒤 이야기를 나누는 손흥민과 이강인의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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사실상 이 친선경기는 이강인이 주인공인 만큼 최대한 좋은 몸 상태로 팀에 합류할 수 있도록 아틀레티코도 별도의 훈련 프로그램을 마련했다.

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매체는 '이강인은 구단이 준비한 피지컬 훈련 및 영양 관리 지침에 따라 개인 훈련을 진행하고 있다'며 '이를 통해 이미 팀 동료들이 만들어놓은 컨디션과 경기 감각에 최대한 가까워질 수 있도록 준비하고 있다'고 설명했다.

구단은 해당 경기가 끝나면 관련 행정 절차가 모두 해결될 것으로 기대하고 있다. 그렇게 되면 이강인은 나머지 팀원들과 함께 스페인으로 이동할 수 있다. 이후에는 아틀레티코 선수단에 완전히 합류해 본격적으로 팀의 일원으로 활동하게 될 전망이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com