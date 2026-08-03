천하의 벨링엄도 뒤통수 폭행, "경기장 난입 후 도발" 아르헨티나 최악의 유망주 첼시 입단 '오피셜'..."차라리 다른 선수 데려와" 원성 폭발

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[스포츠조선 이현석 기자]주드 벨링엄까지 분노하게 했던 아르헨티나 유망주가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 입성했다. 다만 팬들의 반응은 차갑다.

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영국의 더선은 3일(한국시각) '첼시 팬들이 발렌틴 바르코 영입 발표에 주말을 망쳤다는 반응을 보였다'고 보도했다.

첼시는 3일 구단 홈페이지를 통해 '발렌틴 바르코가 스트라스부르에서 첼시로 이적했다'며 '바르코는 2033년까지 우리와 계약을 체결했고, 프리시즌 후반기부터 사비 알론소 감독과 새로운 팀 동료들에게 합류할 예정이다'고 공식 발표했다.

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아르헨티나의 유망주인 바르코는 보카 주니어스 유소년팀을 거쳐 프로에 데뷔했고, 2024년 브라이턴에 합류했다. 이후 세비야와 스트라스부르에서 임대 생활을 보낸 후 바르코는 2024~2025시즌 스트라스부르에서 활약을 인정받고 완전 이적했다. 첼시는 스트라스부르에서 바르코를 영입하며 중원 보강에 성공했다.

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다만 바르코 영입에 첼시 팬들은 냉담한 반응이다. 이유는 2026년 북중미월드컵에서 발생했다. 잉글랜드와 아르헨티나는 지난달 16일 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026년 북중미월드컵 4강전에서 격돌했다. 당시 경기는 아르헨티나의 2대1 승리였다. 잉글랜드의 아쉬운 탈락 속 문제의 장면이 발생했다. 주드 벨링엄과 바르코의 충돌이었다.

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사건이 터질 당시에는 벨링엄의 행동에 질타가 쏟아졌다. 벨링엄은 경기 종료 후 동료들과 기쁨을 나누던 발렌틴 바르코에게 폭력을 가했다. 뒤통수를 손바닥으로 가격했고, 이로 인해 잉글랜드와 아르헨티나 선수들이 충돌했다. 이후 선수들이 말리며 극단적인 난투극까지는 이어지지 않았지만, 벨링엄의 행동에 대한 비판이 쏟아졌다.

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하지만 바르코의 행동이 알려지며 상황이 뒤집혔다. 영국의 BBC는 '벨링엄은 교체 선수였던 발렌틴 바르코의 뒤통수를 쳤다'며 '당초 어떤 이유로 벨링엄이 그런 행동을 했는지 알려지지 않았지만, 공개된 영상 속에서 바르코는 페르난데스의 85분 동점골을 넣은 이후 경기장으로 뛰어 들어가 잉글랜드 선수들 앞에서 기뻐하는 모습이 담겨 있었다'고 전했다.

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첼시 팬들은 잉글랜드 대표팀에 대한 도발을 선보인 바르코의 합류를 반기지 않았다. 더선은 '잉글랜드 선수들은 그 행동을 좋게 보지 않았다. 첼시는 바르코가 많은 영국 팬들에게 미움을 받고 있음에도 이적을 감행했다. 잉글랜드 대표팀 팬들 중 상당수는 첼시 팬이기도 하다. SNS에 올라온 반응을 보면 첼시가 다른 선수들을 영입했으면 더 좋았을 것이라는 생각이 든다'고 전했다.

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일부 팬들은 "모든 원정 경기장에서 야유를 받을 것이다", "차라리 다른 선수룰 데려와라", "내 주말이 망했다", "그를 당장 팔아라"라며 비판의 목소리를 쏟아냈다. 바르코의 잉글랜드 복귀 시즌은 험난한 여정이 될 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com