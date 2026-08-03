韓 축구 꿈도 못 꾼 대형 이적, 마침내 일본이 해낸다...HERE WE GO 단독! "PSG가 원한다, 日 골키퍼 영입 위해 550억 제안"

사진=파브리치오 로마노 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본이 마침내 빅클럽 골키퍼까지 배출할 수 있다.

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유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 3일(한국시각) '파리 생제르맹(PSG)이 일본의 골키퍼 스즈키 자이온 영입을 위해 파르마에 3300만 유로(약 550억원)의 제안을 보냈다'고 단독 보도했다.

로마노는 'PSG가 공식 제안을 보내며, 이제 유벤투스보다 경쟁에서 앞서고 있다. 파르마는 이적을 진행할 준비가 됐다. PSG는 또한 뤼카 슈발리에의 미래를 바탕으로 스즈키에게 프로젝트를 제시했다'고 전했다.

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PSG의 올여름 고민 중 하나는 골문이었다. 잔루이지 돈나룸마가 떠난 후 새롭게 팀의 주축으로 영입한 슈발리에는 명확히 기대 이하였다. 자바르니 사포노프가 그 빈자리를 채우며 나섰지만, 루이스 엔리케 감독이 원하는 유형의 골키퍼라고 보기는 어렵다.

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PSG는 골문 경쟁력 강화를 위해 영입에 나섰고, 스즈키에게 주목했다. 가나인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어나 일본에서 처음 프로 무대를 밟은 스즈키는 발밑을 활용한 탁월한 패스 실력, 킥 능력은 높은 평가를 받으며 뚜렷한 성장세를 보였다. 불안한 볼처리 등의 약점은 이었다. 2024년 카타르 아시안컵 당시 지나친 실수 문제로 질타를 받았다. 하지만 빅리그 진출 이후 단점이 크게 줄어든 모습이다. 파르마에서 선수로서 도약에 성공하며 단점 대신, 장점이 돋보이는 선수로 변모했다.

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당초 스즈키 영입에 관심을 보인 것은 PSG만이 아니었다. 유벤투스가 골문 보강을 위해 스즈키를 원한다고 알려졌다. 하지만 이적료 합의가 제대로 이뤄지지 못했다. PSG는 그 틈을 놓치지 않았다. 장기적인 프로젝트 제시와 함께 스즈키 영입을 위한 공식 제안까지 전달하며 영입을 노리고 있는 것으로 보인다. 스즈키가 PSG로 향한다면 아시아 축구에서는 그간 쉽사리 꿈꾸지 못했던 빅클럽 주전 수문장이 탄생할 수 있다. 한국으로서는 더 부러움이 커지는 이적이 될 수밖에 없다.

이강인의 이적으로 자칫 끊어질 수 있었던 아시아 시장과의 접점, 스즈키는 다시 가교가 될 수 있는 영입이다. 일본 최초의 빅리그 진출 골키퍼인 스즈키는 일본 내에서도 많은 호평을 받고 있는 인기 선수다. 일본 대표팀 핵심이라는 점도 긍정적이다. 스즈키가 PSG에 안정적으로 연착륙한다면 일본 내 인기 구단으로서 입지를 다지는 것도 무리가 아니다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com