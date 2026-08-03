[오피셜]토트넘에서 고작 '리그 1골' 넣었는데...PSG 또 초대박 터졌다, '이강인 입단 동기' 무아니 유벤투스 이적 확정 "총액 800억에 성사"

사진=유벤투스 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]토트넘에서 부진을 거듭하던 공격수가 대형 이적의 주인공이 됐다.

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파리 생제르맹(PSG)은 3일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '랑달 콜로 무아니가 유벤투스로 이적했다'고 공식 발표했다.

PSG는 '무아니는 유벤투스 유니폼을 입고 첫 임대를 마친 후 이제 다시 유벤투스로 복귀한다. 구단은 무아니에게 감사를 표하며, 그의 남은 선수 생활에 행운이 함께하길 기원한다'고 밝혔다.

유벤투스도 '무아니가 이제 공식적으로 유벤투스 건수가 됐다. 무아니 영입으로 스팔레티 감독과 그의 코칭 스태프가 활용할 수 있는 공격진을 더욱 강화하게 되었다. 선수 생활의 전성기를 누리고 있는 그는 경기장 안팎에서 항상 프로다운 모습과 훌륭한 자질을 보여주었다. 복귀를 진심으로 환영한다'고 전했다.

AFP연합뉴스

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1998년 공격수 무아니는 2023년까지만 해도 프랑크푸르트 소속으로 유럽에서 큰 기대를 받는 공격 자원이었다. 2022~2023시즌 23골 14도움을 기록하 엄청난 득점력과 공격에서의 영향력을 선보였고, PSG가 무아니를 영입했다. 이강인, 곤살루 하무스 등과 함께 입단해 큰 기대를 모았다.

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하지만 PSG에서 무아니는 기대 이하의 모습만을 선보였다. 첫 시즌부터 주전 경쟁에서 밀리며 벤치에서 출전하는 경우가 많았다. 리그 13경기 선발 출전에 그쳤다. 2024~2025시즌은 더 심각했다. 리그 10경기 출전 중 선발 출전은 2회뿐이며, 유럽챔피언스리그에서도 대부분 벤치를 지켰다.

결국 무아니는 팀을 떠나야 했다. 임대로 유벤투스 유니폼을 입었다. 시작은 성공적이었다. 데뷔전에서 곧바로 나폴리를 상대로 득점포를 가동한 콜로무아니는 유벤투스 소속 첫 3경기에서만 5골을 터트리는 엄청난 득점력을 선보이며, 프랑크푸르트 시절 기량을 회복했다는 평가까지 나왔다. 다만 이후 티아고 모따 감독의 경질로 많은 기회를 받지 못했다.

로이터연합뉴스

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2025~2026시즌도 마찬가지였다. 토트넘으로 임대를 떠난 무아니는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서의 활약상이 미미했다. 리그 30경기에 출전해 고작 1골에 그쳤다. 토트넘은 무아니 영입에 나서지 않았고, 결국 무아니는 유벤투스로 돌아가게 됐다.

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PSG로서는 엄청난 수확이다. 유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노에 따르면 무아니의 유벤투스 이적료는 무려 총액 5000만 유로(약 800억원) 수준이다. 영입 당시 이적료를 모두 회수하지 못했지만, 최근 기량을 고려하면 대단한 수완이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com