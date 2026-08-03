'韓 월드컵 스타' 오현규, 6개월 만에 배신당했다...인생 최고 활약→벤치 강등? 베식타시, '리버풀 최악 영입' 임대 청신호

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김대식 기자]베식타시가 오현규를 주전으로 기용하지 않을 것으로 보인다.

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프랑스 스카이 스포츠의 샤샤 타볼리에리 기자는 3일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "알 힐랄이 다윈 누녜스의 임대 이적을 두고 베식타시에게 청신호를 보냈다"고 보도했다. 지난달 타볼리에리 기자는 "누녜스는 시즌이 끝나기까지 베식타시로 향하는 임대에 매우 근접하고 있는 중"이라고 보도한 바 있다.

오현규로서는 우려했던 상황이 벌어지고 말았다. 2025~2026시즌 도중 오현규는 헹크에서 주전 입지를 잃게 된 후 이적을 추진, 튀르키예 명문 중 하나인 베식타시로 이적했다. 베식타시는 1400만유로(약 231억원)라는 적지 않은 이적료에 등번호 9번까지 안기면서 오현규를 주전 스트라이커로 낙점했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

베식타시와 오현규의 만남은 완벽한 출발이었다. 데뷔전 데뷔골의 기세를 몰아 3경기 연속골까지 터트리면서 완벽하게 성공한 영입이라는 걸 증명했다. 16경기 8골 4도움으로 후반기를 마무리하면서 오현규는 다음 시즌에도 베식타시의 9번 자리를 확고하게 지킬 것으로 보였다.

그러나 오현규를 데려온 세르겐 얄츤 감독이 베식타시와 이별하면서 상황이 급변했다. 빈센초 이탈리아노 신임 감독은 오현규를 썩 신뢰하지 않았다. 새로운 스트라이커를 원한 베식타시는 두샨 블라호비치, 로멜로 루카쿠 등 여러 대형급 스트라이커와 접촉하면서 매물을 탐색했다.

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결국 베식타시는 알 힐랄 이적이 망해버리면서 방출자 신세가 된 누녜스와 접촉했다. 누녜스는 포르투갈 명문인 벤피카에서 맹활약하면서 전 세계에 자신의 이름을 알린 선수다. 경기당 1골급의 파괴력을 보여주면서 리버풀에 입성했지만 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 실패했다. 거액의 이적료를 받고 이적했지만 143경기 40골-26도움이라는 다소 아쉬운 활약에 그쳤다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 손흥민과 오현규가 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

결국 리버풀은 누녜스를 포기했다. 오일머니를 앞세운 알 힐랄이 누녜스를 영입했지만 선수 등록 등의 문제로 지난 시즌 중반부터 알 힐랄 1군 명단에서 삭제된 누녜스다. 누녜스도 뛸 수 있는 구단이 필요했고, 베식타시에서 부활하고 싶은 모양이다.

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최근 흐름만 본다면 오현규가 앞서고 있는 게 사실이지만 누녜스가 베식타시 유니폼을 입게 되면 오현규가 밀릴 가능성이 높다. 베식타시의 최근 이적시장 행보를 보면 선수단에 이름값이 있는 선수를 원하고 있기 때문이다.

오현규는 베식타시로 이적하면서 더 큰 미래를 기약하고자 했을텐데, 6개월 만에 상황이 꼬이고 말았다. 아직 누녜스의 이적이 마무리되지 않았지만 베식타시가 오현규를 백업으로 기용할 계획이라면 이적시장 막판에 새로운 팀을 알아보는 게 좋을지도 모른다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com