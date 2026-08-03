“죽이고 싶다” 대국민 역적, 이강인이 살릴 수 있을까...아틀레티코 조기 복귀 ‘한국 투어는 불참’

사진=Sarcasm

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[스포츠조선 김대식 기자]알렉산데르 쇠를로트가 아틀레티코 마드리드에 조기 복귀했다.

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스페인 마르카는 2일(이하 한국시각) '디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 3일 훈련에서 쇠를

로이터연합뉴스

로트와 재회하게 된다. 쇠를로트는 노르웨이가 2026년 북중미월드컵 8강에서 잉글랜드에 탈락한 지 21일의 휴가가 지난 후, 팀의 휴무일이었던 이번 일요일에 이미 아틀레티코의 피지컬 코치 중 한 명과 함께 훈련장에서 운동을 시작했다'고 보도했다.

쇠를로트는 월드컵에서 노르웨이 국민들의 역적이 됐다. 잉글랜드와의 8강 경기에서 쇠를로트는 아쉬운 플레이가 나왔다. 전반 종료 직전 노르웨이에 찾아온 완벽한 역습 기회. 수비수는 1명밖에 없고, 반대편에서는 엘링 홀란이 침투하고 있었다. 홀란한테 패스만 주면 거의 득점이라고 봐도 무방할 상황. 하지만 쇠를로트는 패스 타이밍을 놓쳤고, 겨우 슈팅을 만들어냈지만 득점에 실패했다. 노르웨이가 2-0으로 달아날 수 있었던 장면이었기에 아쉬움이 남을 수밖에 없다.

결국 잉글랜드의 2대1 역전승으로 끝나면서 노르웨이가 탈락하자 쇠를로트가 제대로 찍혔다. SNS를 통해 분노한 팬심이 폭발했다. 쇠를로트와 그의 연인을 향해 "그를 죽이겠다", "남편을 노르웨이에서 떠나게 하고 절벽에서 뛰어내리게 해라", "제발 스스로 죽어라" 등의 악성 댓글이 폭주했다. 쇠를로트의 연인이 이와 같은 메시지를 직접 공개하기도 했다.

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나라를 위해 열심히 뛰고도 아쉬운 플레이 하나로 크게 비난받고 있는 쇠를로트는 다가오는 시즌에 아틀레티코에서 중요한 선수가 될 가능성이 있다. 핵심 스트라이커인 훌리안 알바레스의 미래가 불투명한 상황이기 때문이다.

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훌리안이 계속 팀을 떠나려고 행동하자 아틀레티코는 정리 대상이었던 쇠를로트를 남기기로 결정했다. 마르카는 '쇠를로트는 스페인 라리가 개막전에서 팀의 9번 스트라이커로 활약할 수 있도록 본격적인 몸 만들기에 돌입한다. 한국 원정 명단에는 합류하지 않을 예정이다. 이적시장 초반에는 이적 가능성이 맴돌았으나 구단은 그의 매각을 고려하지 않고 있기 때문이다. 따라서 1군 공격 전력이 부족한 현 상황을 감안할 때 쇠를르트의 복귀는 더욱 큰 중요성을 갖는다'고 설명했다.

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노르웨이 국민들에게 미움받는 선수로 전락했지만 쇠를로트는 충분히 득점력을 갖춘 선수다. 2023~2024시즌 비야레알에서 리그 34경기 23골을 폭발한 기억도 있다. 아틀레티코 이적 후에는 선발과 교체를 오가면서 107경기 44골을 넣고 있다. 이번 시즌 이강인의 창의적인 패스가 쇠를로트의 반등을 만들어줘야 아틀레티코가 좋은 시즌을 보낼 수 있을 것이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com