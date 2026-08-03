'韓 축구 에이스' 이강인 대환호, '내 아들" 아기레 대한민국 원한다..."멕시코 명문 제안 거절"

사진=All Futbol MX

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[스포츠조선 김대식 기자]하비에르 아기레 전 멕시코 감독이 대한민국 사령탑 자리를 원하고 있다는 보도가 나왔다.

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멕시코 매체 메디오티엠포는 2일(한국시각) '스페인 라리가까지 지휘한 바 있는 베테랑 아기레 감독은 대한축구협회의 일부 수뇌부 변화를 기다리고 있는 것으로 알려졌으며, 최근 2026년 북중미월드컵에서 맞붙었던 대한민국 국가대표팀 감독직을 맡는 데 관심이 있는 것으로 전해졌다'고 보도했다.

아기레 감독이 한국과 연결된 건 이번이 처음이 아니다. 또 다른 멕시코 매체인 올레는 지난달 '여러 구단에서 아기레 감독을 원하고 있다. 멕시코 대표팀 감독으로서 그의 업적은 정말 훌륭하고, 이는 그 증거다. 멕시코 대표팀에서 사임한 후 여러 팀에서 그에게 관심을 보였다. 소식에 따르면 사우디아라비아 구단과 대한민국 국가대표팀, 그리고 아직 이름이 공개되지 않은 구단들이 그를 향해 강한 관심을 보이고 있다. 현재로서는 한국이 가장 유력해 보인다. 마요르카 시절 최고의 기량을 끌어올렸던 이강인과 강하게 연결되고 있다. 한국은 아기레가 일본을 지휘했던 경험도 고려할 것'이라고 전한 바 있다.

로이터연합뉴스

메디오티엠포에 따르면 한국행에 관심이 있는 아기레 감독은 멕시코 명문 구단의 제안마저 거절한 것으로 파악됐다. 매체는 '멕시코 리가 MX가 한창 진행 중인 가운데 귀도 피사로 감독은 티그레스 UANL의 감독직에서 물러나기로 결정했고 구단 수뇌부도 그의 결정에 동의했다. 이 시점부터 구단은 후임 작업에 착수했으며, 언급된 이름 중에는 아기레도 포함되어 있었다'고 전했다.

이어 '아기레 감독은 월드컵에서 멕시코 대표팀을 이끌고 좋은 성과를 거둔 데다 벤치에서의 풍부한 경험을 갖춰 티그레스의 까다로운 감독 자리를 채울 후보로 떠올랐고, 구단 측은 분위기를 파악하기 위해 그에게 접근했다. 그러나 아기레 감독은 관심에 감사를 표하면서도 멕시코 리그로 복귀할 의사가 없으며 다른 국가대표팀(일본이나 이집트 등)을 맡고 싶다는 뜻을 전한 것으로 알려졌다'고 덧붙였다.

AFP연합뉴스

이를 취재한 파코 아레돈도 기자는 "취재한 바에 따르면 하비에르 아기레 감독은 현재로서는 멕시코 리그를 떠나 해외에서 커리어를 이어가는 데 집중하고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다.

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아기레 감독이 한국행에 의지가 있다면 대한축구협회에서 진행하는 사령탑 공개채용에 직접 이력서를 제출해야 한다. 협회는 지난달 30일 사상 첫 국가대표팀 감독 공개채용을 진행한다고 밝혔다. 이번 공채는 9월부터 11월 A매치까지를 이끌 임시 감독직이다.

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임시 감독이 아니라 추후에 정식 감독을 채용할 때도 아기레 감독이 한국행을 원한다면 선임을 고려해야 하는 지도자다. 앞으로 한국 축구를 이끌 이강인을 지금의 모습으로 만들어준 감독이며 일본 사령탑도 한 적이 있어 아시아 축구에 대한 경험도 가지고 있기 때문이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com