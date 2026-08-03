대전 유니폼 입고 '홈 첫 승' 엄원상 "모든게 내 탓인거 같았다"[인터뷰]

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 박찬준 기자]'엄살라' 엄원상(대전하나시티즌)은 '우승청부사'로 품에 안은 회심의 카드였다.

Advertisement

지난 시즌 준우승을 차지한 대전의 올해 목표는 '오로지 우승'이었다. 겨우내 루빅손, 디오고, 조성권 등을 수혈하며 스쿼드의 무게감을 더한 대전은 엄원상 영입으로 방점을 찍었다. 울산 HD와 계약이 만료된 엄원상을 향해 일본 J리그 등의 러브콜이 이어졌지만, 대전은 적극적인 투자로 영입에 성공했다. 기존의 정재희, 서진수, 주앙빅토르 등에 엄원상까지 더해진 대전의 측면은 '육상부'를 방불케 할 정도로 폭발적인 스피드를 자랑했다. 황선홍식 축구에 날개를 달아줄 것으로 기대됐다.

하지만 현실은 참혹했다. 우승후보라는 평가와 달리, 상대를 압도하지 못하며 승점을 쌓지 못했다. 연승은 단 한 번 뿐이었고, 9경기 연속으로 이기지 못하는 아픔도 있었다. 순위도 강등권으로 내려갔다. 무엇보다 홈에서 승리하지 못했다. 팬들의 질타도 커졌다. 공격이 무딘 게 컸다. 대전은 23경기에서 단 25골밖에 넣지 못했다. '역작'인 측면이 힘을 내지 못했다. 그 중심에 있어야 할 엄원상은 부상과 부진을 반복했다.

반전이 시작됐다. 엄원상이 홈 팬들 앞에서 드디어 활짝 웃었다. 대전은 2일 대전월드컵경기장에서 열린 광주FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드에서 2대0으로 승리했다. 대전은 올 시즌 11경기 만에 홈 승리에 성공했다. 엄원상이 대전 유니폼을 입고 거둔 첫 번째 홈 승리였다. 엄원상은 1-0 살얼음 리드를 이어가던 후반 47분 쐐기골을 넣었다. 3월 인천 유나이티드전 이후 5개월 만에 보는 골 맛이었다.

Advertisement

엄원상은 "지난 시즌 울산에 있으면서 성적이 너무 좋지 않았다. 올 시즌을 앞두고 우승을 목표로 했다. 항상 뜻대로 이루어지지는 않지만, 올해까지 결과가 나오지 않자 '내가 잘못된 게 아닌가, 내 탓이 아닌가'라는 생각까지 들었다"며 "이번 홈 경기에서는 무조건 승리하자고 생각했는데, 다행히 공격 포인트까지 올리면서 마음의 짐을 조금은 덜어낸 것 같다"고 안도했다.

Advertisement

엄원상의 올 시즌 첫 풀타임 경기기도 했다. 뒷이야기가 있었다. 그는 "원래는 하창래가 교체로 들어오면 내가 나가는 것이었다. 70분 이후부터 벤치에 교체 해달라는 신호를 보냈다. 그런데 강윤성이 쓰러지면서 교체해야 하는 상황이 됐다. 내가 교체되지 못했다. 피지컬 코치가 계속 버티라고 했다. 버틸 수 있는 게 아닌데(웃음). 못 버틸까 봐 걱정했는데 운이 좋게 골까지 넣어서 (강)윤성이 형에게 밥을 한 번 사야 할 것 같다"고 웃었다.

부진한 가운데서도 엄원상은 기본을 놓지 않았다. "개인적으로는 루틴에 신경썼다. 좋은 느낌을 유지하기 위해 매 경기 똑같이 루틴처럼 맞춰갔다. 팀적으로는 억지로 텐션을 올리려 했다. 성적이 좋지 않으면 팀 분위기가 가라앉는다. 선수들끼리 가라앉으면 한도 끝도 없다. 그래서 과할 정도로 파이팅을 외쳤다. 다행히 이번 경기를 앞두고 편하게 준비했고, 결과까지 나왔다."

Advertisement

지각 홈 첫 승, 9위 대전은 여전히 웃을 수 없다. 매 경기 '결승전'일 수밖에 없다. 황선홍 감독은 "최소한의 목표는 파이널A로 가서 아시아챔피언스리그(ACL) 티켓 싸움을 하는 것"이라고 했다. 엄원상은 "팀의 수장이 그렇게 말하면 팀원은 따라가야 한다. ACL이라는 목표를 이룰 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 했다.

대전=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com