[오피셜]주머니에 손 꽂고 "거기는 끼지 마시고" 논란 문진희 심판위원장, 사의 표명

출처=국회방송 영상 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]국회 청문회에서 신경질적인 반응을 보이며 논란의 중심에 선 문진희 대한축구협회(KFA) 심판위원장이 사의를 표명했다.

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KFA는 3일 "오늘 오후 문진희 심판위원장이 일신상의 사유로 사임서 제출했다. KFA 정관상 임원은 사임서 제출과 함께 효력이 발생한다"며 "향후 심판위원회는 새 집행부 출범시까지 부위원장 대행 체제로 운영될 예정"이라고 밝혔다. 문 위원장은 지난달 30일 열린 청문회를 마친 후 주변 지인 및 심판 선후배들에게 사퇴 의사를 표명한 것으로 전해졌다.

문 위원장은 KFA 청문회에 증인으로 참석했다가 태도 논란에 휩싸인 인물이다. 조국혁신당 김재원 의원이 질의 도중 주머니에 손을 꽂은 문 위원장의 태도를 보고 "심판계 마피아보스냐. 공손하게 대답하라"라고 지적하며 목소리를 높이자, "의원님은 말하면서 나는 말하면 안 되나. 목소리를 그럼 같이 다운시키리라"고 맞받아쳤다. 이에 더불어민주당 조계원 의원이 항의하자, "거기는 끼지 마시고, 아침부터"라고 말해 질의가 중단되는 소동까지 벌어졌다. 급기야 이재정 문화체육관광위원장(더불어민주당)은 "증인(문진희)의 태도와 관련해서는 몇 번 지적하고 싶었다. 여긴 증인이 하고 싶은 이야기를 하러 오는 게 아니"라며 "이 자리는 많은 국민이 지켜보고 있다. 본인들이 어떻게 생각하건 국회의원은 국민의 대표"라고 일침을 가했다.

사진제공=대한축구협회

문 위원장은 위증 논란에도 휩싸였다. 국민의힘 조은희 의원이 지난해 KFA 제55대 회장 선거를 앞두고 무자격자였던 문 위원장이 정몽규 전 KFA 회장의 선거 운동을 불법으로 도왔다는 의혹에 대해 질의하자, "나는 집에서 놀던 사람이었다"라고 말했다. 이후 제보와 녹취록이 제시되자 "잘 모르겠다. 답변이 잘못 쓰였다"라고 말을 바꿨다.

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또 국내 심판이 월드컵에 출전하지 못하는 이유에 대한 질의엔 황당한 답변을 늘어놓았다. 문 위원장은 "우리나라 구조상 경기에 지면 심판 욕을 하기 때문에 (심판을)하려는 사람이 없다"라고 말했다. 이 발언에 대해 한 심판계 관계자는 "한국인 심판이 월드컵에 나갈 기회는 열려있었다. KFA가 레프리 아카데미 S코스에서 젊고 유망한 주심을 최대 2명까지 아시아축구연맹(AFC) 레프리 아카데미에 추천을 하는데, 영어, 실기, 체력, 경기 운영 등 가장 높은 평가를 받아온 유망주 심판 A는 추천되지 않은 것으로 알고 있다. 국내에서 엘리트 국제심판이 배출되지 않는 이유 중 하나"라고 말했다.

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지난해 5월 KFA 심판위원장에 부임한 문 위원장은 청문회 태도 논란 이전부터 입방아에 꾸준히 오르내렸다. 부임 당시 야심차게 심판 개혁을 선언했지만, 지난 1년여 동안 심판계는 현 문진희 체제에서 성장은커녕 퇴보했다는 평가를 받았다. 주말 라운드에서 판정 이슈가 발생할 경우 월요일에 즉시 대중에 설명하는 '먼데이 브리핑'은 지금까지 단 한 차례도 열리지 않았다. 대중이 관심을 두는 판정 이슈에 관해서 간간이 브리핑을 할 뿐이었다. 현 집행부 체제에선 오심 개선 의지가 느껴지지 않는다는 비판이 꾸준히 제기됐다. 1일 충북청주와 수원 삼성전에서 발생한 '판정 논란'은 예견된 일이라는게 축구계 중론이다.

올해 같은 경기장에 두 명의 AVAR 심판이 동시에 배정되는 등 심판 배정에 관한 문제도 끊이질 않았다. '경기 2주 전 전산 배정 후 통보'는 지켜지지 않고 있다. 문 위원장은 떠나지만, 의혹과 논란은 여전히 남아있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com