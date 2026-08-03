이강인 떠나보낸 PSG, 아시아 시장에 진심이다...이번엔 일본 정조준, "日 주전 수문장 영입 공식 제안"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)을 떠나보낸 '유럽 챔피언' 파리생제르맹(PSG)이 아시아를 위한 또 하나의 다리를 준비 중이다. 일본 국가대표 수문장 스즈키 자이온(24) 영입전에 뛰어들었다.

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유럽이적시장 전문가인 파브리지오 로마노는 3일(한국시각) 'PSG는 스즈키를 영입하기 위해 파르마에 총 3300만유로(약 543억원)의 제안을 전달했다'며 '파르마는 협상할 준비가 됐다. PSG는 스즈키에게 프로젝트도 제시했다'고 밝혔다. 스즈키는 일본을 대표하는 재능이다. 가나 출신 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 그는 우라와 레즈 유소년 팀을 거쳐, 2021년 프로 무대에 데뷔했다.

탁월한 신체 조건과 필드 플레이어 수준의 발밑 기술, 정확한 킥으로 두각을 나타냈다. 유럽 무대도 일찍 입성했다. 2023년 8월 임대로 벨기에 리그 신트트라위던에 합류했다. 2024년 완전 이적에 성공했다. 신트트라위던에서 보낸 첫 풀타임 시즌, 스즈키는 리그 32경기에서 50실점, 6번의 클린시트(무실점)를 기록, 가능성을 증명했다. 2024년 여름 이탈리아 세리에A 파르마의 구애로 유럽 5대 리그 진출 '꿈'을 이뤘다.

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빅리그에서도 성장세는 거침 없었다. 이적 직후부터 꾸준히 주전 골키퍼로 활약했다. 2025~2026시즌 복합 골절로 장기 결장하는 어려움도 있었으나, 복귀 후 다시 원래의 폼을 되찾았다. 2026년 북중미월드컵에서도 일본의 골문을 단단히 지켰다. 장점인 패스는 기본, 선방 능력까지 일취월장했다. 수문장 고민이 컸던 PSG가 주목했다. 지난해 여름 잔루이지 돈나룸마가 떠난 PSG는 뤼카 슈발리에를 대체자로 선택했다. 예상과 달리 기대를 밑돌았다. 기존 백업 골키퍼인 마트베이 사포노트에게도 밀렸다. PSG는 슈발리에가 떠날 가능성까지 고려해 스즈키 영입에 적극적으로 나서고 있다.

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스즈키 영입은 보강을 뛰어넘는 시도다. PSG는 2023년 여름 이강인 영입으로 아시아 시장에 문을 열었다. 파급력은 상상 이상이었다. 당시 에이스였던 킬리안 음바페와 유니폼 판매량 1위를 두고 경쟁했다. 더 이상 이강인은 없다. 그러나 PSG는 아시아 시장을 놓을 수 없다. 고개를 일본으로 돌렸다. 스즈키는 일본 내에서 높은 인기를 자랑한다. 아시아 내에서 구단의 경쟁력을 유지할 수 있는 선택지다.

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전력 강화와 일본 시장 진출, 두 마리 토끼를 잡을 좋은 기회를 PSG가 노리고 있다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com