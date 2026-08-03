"한국 투어 명제 오피셜" 과르디올라도 포기한 술꾼, 이강인 파트너되나...아틀레티코 깜짝 이적설

사진=더 선

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[스포츠조선 김대식 기자]아틀레티코 마드리드가 잭 그릴리쉬 영입을 고려한다는 깜짝 소식이다.

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영국 더 선은 2일(한국시각) 단독 보도라며 '아틀레티코가 맨체스터 시티에서 입지를 잃은 그릴리쉬의 깜짝 영입을 고려하고 있다. 취재에 따르면, 1억파운드(약 1925억원)의 사나이는 공을 가졌을 때나 안 가졌을 때나 보여주는 높은 활동량 덕분에 아틀레티코 수뇌부의 호감을 사고 있는 것으로 알려졌다. 30세의 그릴리쉬는 전술적으로 디에고 시메오네 감독과 잘 맞을 것으로 평가받고 있다. 시메오네 감독은 과거 키어런 트리피어와 코너 갤러거 같은 잉글랜드 선수들을 영입한 바 있다'고 전했다.

그릴리쉬는 맨시티 역대 최악의 영입생 중 하나다. 애스턴 빌라에서 보여준 활약을 기반으로 1억파운드라는 거액에 맨시티 유니폼을 입었지만 정착에 실패했다. 맨시티가 트레블을 달성한 2022~2023시즌에는 잠시 괜찮았지만 그게 전부였다. 매번 문제가 된 건 훈련 및 사생활 태도. 특히 술에 만취해 돌아다는 모습이 자주 포착됐다. 결국 펩 과르디올라 전 맨시티 감독조차 그릴리쉬를 포기하게 만들었다. 현재는 임대 전전하는 신세로 방출 명단에 올랐다.

현재 맨시티의 입장은 명확하다. 그릴리쉬와의 동행은 더 이상 없다는 것. 그릴리쉬는 한국과 홍콩으로 향하는 맨시티의 프리시즌 투어 명단에도 제외됐다. 현재 맨시티 소속임에도 그릴리쉬는 스페인 구단인 마요르카에서 훈련하고 있는 것으로 파악됐다.

아틀레티코의 관심이 사실이라고 해도, 그릴리쉬가 아틀레티코행을 원할지는 미지수다. 매체는 '아틀레티코 공격진의 자원이 이미 두텁다는 점을 고려하면 계약 성사까지는 몇 가지 걸림돌이 존재한다. 시메오네 감독은 이미 파리생제르맹(PSG)으로부터 이강인을 영입했으며, 측면 자원으로 알렉스 바에나, 티아고 알마다, 아데몰라 루크먼 같은 옵션들을 보유하고 있다'고 설명했다. 아틀레티코는 그릴리쉬한테 경쟁이 부담이 될 것이다.

더 선은 '만약 아틀레티코 이적이 성사되지 않더라도, 그릴리쉬는 2골 6도움을 기록하며 괜찮은 임대 생활을 보냈던 에버턴으로의 복귀를 노릴 수 있다. 에버턴은 그릴리시를 다시 임대하는 데 관심이 깊으며, 이를 현실적이고 리스크가 적은 이적안으로 보고 있다. 또한 빌라 파크를 떠난 지 5년 만에 친정팀인 애스턴 빌라로 복귀할 가능성도 열려 있다'고 언급했다.

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이어 '그릴리시에게는 알 힐랄, 알 아흘리, 네옴 등 사우디아라비아 구단들의 문의도 이어지고 있다. 이 세 구단은 그릴리시에게 연봉 1700만~2100만파운드(약 327억~404억원) 사이의 제안을 건넬 준비가 되어 있다. 아울러 미국 메이저리그사커 측도 그릴리시의 인지도와 스타성이 리그의 상업적 가치와 잘 맞아떨어질 것으로 보고 관심을 표명하고 있다'고 덧붙였다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com