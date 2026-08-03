초대박! '잔류 도전 → ACL 사정권' 대륙 홀린 '서정원 매직'…랴오닝, 3+1 장기 계약 내밀었다

사진출처=랴오닝 톄런 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] '서정원 매직'을 확인한 중국 슈퍼리그 랴오닝 톄런이 장기 계약을 제시했다는 소식이 전해졌다.

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중국 텐센트는 3일(한국시각) 축구 기자 페이리의 보도를 인용해 '랴오닝이 2일 상하이 선화에 3대1로 이긴 뒤 서정원 감독과 3+1년 재계약을 체결했다'고 전했다. 서 감독은 지난 5월 랴오닝과 2년 계약을 체결한 바 있다. 페이 리는 '같은 패라도 누가 다루느냐에 따라 결과가 완전히 달라질 수 있다'며 '랴오닝이 시즌 중 서 감독과 재계약을 체결했다는 것은 그의 지도력을 그만큼 높이 평가했다는 것'이라고 평했다.

서 감독 부임 전까지 랴오닝은 2승1무7패로 강등권에 머물러 있었다. 서 감독에게는 강등권 탈출 및 슈퍼리그 잔류라는 목표가 제시됐다. 하지만 서 감독 부임 이후 랴오닝은 리그 10경기에서 5승(2무3패)을 거두는 반전 속에 현재 7승3무10패, 승점 24로 8위까지 올라섰다. 리그 10경기를 남겨둔 현재 3위 충칭 퉁량룽(승점 29)과의 격차는 5점에 불과하다. 남은 일정에 따라 아시아챔피언스리그 출전을 바라볼 수도 있는 위치다. 중국은 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 출전권 3장(2+1) 및 아시아챔피언스리그 투(ACL2) 출전권 1장을 갖고 있다.

사진출처=랴오닝 톄런 SNS

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대륙을 홀린 '서정원 매직'은 이번이 처음이 아니다. 2021시즌을 앞두고 당시 갑급리그(2부) 소속이던 청두 룽청 지휘봉을 잡은 서 감독은 부임 첫 해 승격 플레이오프를 통과하면서 슈퍼리그 진출을 이끌었다. 2022시즌에는 5위를 기록한 데 이어, 2023시즌 4위를 거쳐 2024시즌 3위로 구단 사상 첫 ACLE 진출을 이끌었다.

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그러나 서 감독의 승승장구 속에 시기가 이어졌다. 청두 구단 수뇌부는 코치진, 트레이너, 통역을 해고하고 선수 영입 논의를 하지 않는 등 서 감독을 압박했다. 결국 서 감독이 시즌이 한창이던 시점에 이런 팀내 갈등을 폭로하기에 이르렀다. 서 감독은 지난해에도 청두를 3위로 이끌었지만, 시즌을 마친 뒤 지휘봉을 내려놓았다. 재충전 시기를 가진 뒤 부임한 랴오닝에서 청두를 강팀으로 만든 게 우연이 아님을 입증해냈다.

사진출처=랴오닝 톄런 SNS

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랴오닝 연고지인 선양 지역지인 선양일보는 '서 감독은 팀을 맡은 뒤 자신의 축구를 빠르게 팀에 녹였다. 정확하게 팀 상황을 진단했고, 선수단을 과감하게 재편하고 노련하게 전술을 구현했다'며 '선수들의 자신감과 투지까지 일깨우면서 랴오닝은 사기를 완전히 회복했고, 전술 실행력도 크게 향상됐다 서 감독은 단기간에 팀 공수를 완전히 바꿔 놓으며 명장의 역량을 유감 없이 발휘했다'고 평가한 바 있다.

서 감독은 상하이전을 마친 뒤 기자회견에서 "8월 경기 일정이 빡빡하다. 선수들이 충분한 휴식을 취하기 어렵다. 승리의 기쁨은 오늘 밤까지만 누리고, 내일부터는 빨리 마음을 다잡아 다음 경기에 전념하겠다"고 덤덤한 소감을 밝혔다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com