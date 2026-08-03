Advertisement

Advertisement

韓 최고 유망주인데 안중에도 없다...토트넘 감독 일본 유망주만 칭찬, 결국 임대가 최선

사진=토트넘

[스포츠조선 김대식 기자]로베르트 데 제르비 토트넘 감독의 1군 구상에 양민혁은 없는 것처럼 보인다.

Advertisement

토트넘은 1일(한국시각) 호주 시드니의 아코르 스타디움에서 열린 첼시와의 프리시즌 친선 경기에서 2대1로 승리했다. 이 경기에서 양민혁은 결장했따.

경기 후 기자회견에서 데 제르비 감독은 젊은 유망주들을 칭찬했다. 그는 "젊은 선수들에 대해 정말 기쁘게 생각한다. 타카이 코타, 말라치 하디. 리오 카이어매이튼, 타이리스 홀은 프리시즌 동안 우리에게 매우 중요한 역할을 해준 아주 훌륭한 선수들"이라고 말했다. 데 제르비 감독의 평가에 양민혁의 이름은 제외됐다.

데 제르비 감독이 양민혁을 없는 선수로 취급하지는 않고 있다. 양민혁은 MK돈스, 오클랜드, 시드니와의 경기에서 모두 경기에 출전했다. 문제는 양민혁의 장점을 선보이지 못했다는 것. MK돈스와 시드니전에서는 결정적인 찬스를 놓쳐 팬들이 탄식하기도 했다.

Advertisement

다가오는 시즌에도 양민혁은 임대를 떠날 가능성이 더 높아졌다. 토트넘 1군에서 경쟁하기에는 팀 상황도 도와주지 않고 있다. 지난 시즌 리그에서 겨우 강등을 면한 토트넘은 이번 시즌에는 리그와 국내 컵대회에만 집중하면 된다. 유럽대항전도 나가서 경쟁해야 일정 문제로 인해서 많은 선수들이 필요하지만 이번 시즌에는 일정이 널널한 편이다. 로테이션을 자주 해야 할 필요가 없어서 주전급 선수들의 출전시간만 확보될 것이다.

사진=포츠머스

당장 양민혁이 1군에서 경쟁력을 보여준 것도 아니기 때문에 선수 본인을 위해서라도 임대를 가는 게 현실적이다. 임대를 떠나기 전에 팀을 신중하게 결정해야 할 것이다. 양민혁은 지난 시즌 두 번의 임대를 모두 성공하지 못했다. 전반기에 포츠머스로 향했지만 애매한 출전 시간 속에서 아쉬운 시간만 보냈다.

Advertisement

후반기는 성장을 망친 최악의 결정이라고 해도 이상하지 않다. 코번트리 시티로 향해 3경기만 출전한 후 단 1초도 경기장을 밟지 못했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격이라는 필요하지 않은 이력만 추가했을 뿐, 중요한 경기장에서의 성장을 이뤄내지 못했다.

사진=코번트리

2006년생으로 여전히 젊지만 양민혁이 토트넘에서 1군 데뷔를 하고 싶다면 이번 시즌에는 스스로의 경쟁력을 확실하게 증명해야 한다. 마이키 무어, 아치 그레이 같은 동나이대 유망주들은 이미 1군에 자리잡을 수 있다는 능력을 증명해 양민혁보다 앞서가고 있는 중이다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com