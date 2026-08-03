더 브라이너가 패스하고 메시가 마무리한다? 인터 마이애미, 더 브라이너 영입 원한다...시카고-샌디에이고도 '관심'

사진캡처=SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]케빈 더 브라이너의 패스를 받아 리오넬 메시가 마무리한다?

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게임에서만 볼 수 있는 장면이 실축에서도 펼쳐질 수 있다. 3일(한국시각) 스페인의 문도 데포르티보는 '인터 마이애미가 더 브라이너 영입에 관심을 보이고 있다'고 보도했다.

더 브라이너는 현재 나폴리에서 뛰고 있다. 더 브라이너는 2025년 여름 정든 맨시티를 떠났다. 그의 앞에는 여러 행선지가 있었다. 천문학적인 이적료를 싸들고 사우디 아라비아가 유혹한 가운데, 더 브라이너는 가족을 위해 유럽 잔류를 택했다. 나폴리 유니폼을 입었다.

미국행 가능성도 있었다. 니콜로 스키라에 따르면, 더 브라이너는 인터 마이애미와 샌디에이고FC의 관심을 받았다. 실제 협상까지 진행한 것으로 알려졌다.

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나폴리로 이적한 더 브라이너는 초반 좋은 모습을 보였지만, 햄스트링 부상 이후 힘을 쓰지 못했다. 특유의 날카로운 패스를 여전했지만, 안토니오 콘테 감독의 수비적인 축구에서 길을 잃은 모습이었다. 5골-4도움에 그치며 커리어 중 가장 부진한 시즌을 보냈다. 설상가상으로 인터뷰로 도마 위에 오르기도 했다. 2026년 북중미월드컵에서도 기대 이하의 모습을 보인 더 브라이너는 나폴리 잔류와 이적을 두고 고심 중이다.

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이런 상황 중 미국에서 다시 관심을 보이고 있다. 인터 마이애미가 가장 적극적이다. 인터 마이애미는 최근 유럽에서 한획을 그은 선수들을 대거 수집하며 재미를 보고 있다. '축구의 신' 리오넬 메시를 시작으로 호르디 알바, 세르히오 부스케츠, 루이스 수아레스, 로드리고 데폴, 세르히오 레길론 등을 데려온 인터 마이애미는 올 시즌을 앞두고 카세미루까지 더했다.

더 브라이너로 방점을 찍으려고 한다. 세계 최고의 오른발과 창의성을 자랑하는 더 브라이너가 인터 마이애미 유니폼을 입을 경우, 메시와 호흡을 맞출 수 있다는 점에서 벌써부터 팬들의 관심이 모아지고 있다. 더 브라이너의 예측 불가능한 패스와 메시의 움직임은 환상의 시너지를 낼 수 있다.

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문제는 경쟁이다. 시카고 파이어와 샌디에이고 역시 더 브라이너를 원하는 것으로 알려졌다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com