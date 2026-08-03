'韓 최초 외국 태생 혼혈' 카스트로프 악재, 프리시즌 연속 부상→'日 국대' 깜짝 경쟁자 맹활약 '사령탑 극찬'

사진=묀헨글라트바흐

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[스포츠조선 김대식 기자]옌스 카스트로프가 프리시즌 내내 부상에 시달리고 있다.

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보루시아 묀헨글라트바흐는 1일(한국시각) 독일 로스토크에서 열린 한자 로스토크(3부 리그)와의 프리시즌 친선 경기에서 3대1로 승리했다. 카스트로프는 이날도 경기를 뛰지 못했다.

독일 매체 키커는 '킥오프 직전에는 당초 라이트백으로 선발 출전할 예정이었던 카스트로프마저 교체되어야 했다. 이 대한민국 국가대표 선수는 몸을 풀고 난 뒤 출전이 불가능하다는 판정을 받았다'고 언급했다. 불행 중 다행히도 카스트로프의 결장은 더 심각한 부상을 예방하기 위한 조치였다.

카스트로프는 묀헨글라트바흐로 합류한 뒤에 프리시즌 경기를 뛰지 못하고 있다. 지난달 말에 소속팀에 합류한 카스트로프는 팀 훈련 도중에 가벼운 무릎 부상을 입었다. 이번 경기에서 복귀할 가능성이 높았지만 몸상태가 갑작스럽게 나빠지면서 또 결장하고 말았다.

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프로 무대는 전쟁터다. 자신의 능력을 증명하지 못하면 경쟁자들이 그 자리를 치고 들어온다. 카스트로프의 결장 속 그 사이에 경쟁자들은 능력을 인정받고 있다. 이번 경기에서는 묀헨글라트바흐의 깜짝 영입생이 된 일본 국가대표 출신 하시오카 다이키가 맹활약해 극찬을 받았다. 다이키는 지난달 29일 슬라비아 프라하(체코)를 떠나 임대로 묀헨글라트바흐로 합류했다.

사진=묀헨글라트바흐

일본 국가대표 출신으로 카스트로프의 잠재적인 경쟁자다. 주로 라이트백으로 활약하는 다이키는 상황에 따라서 센터백과 오른쪽 미드필더까지도 볼 수 있다. 카스트로프는 현재 묀헨글라트바흐에서 좌우 윙백으로 활용되고 있는 중이다.

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키커는 '다이키는 로스토크에서 첫선을 보였다. 이 일본인 수비수는 하프타임 후 얀 레슈친스키를 대신해 센터백으로 교체 투입되었으며, 즉시 강렬한 인상을 남겼다. 경기 후 감독은 슬라비아 프라하 출신의 임대생에게 칭찬을 아끼지 않았다'고 언급했다.

오이겐 폴란스키 묀헨글라트바흐 감독은 "다이키가 합류하게 되어 기쁘다. 팀과 단 한 차례 훈련을 소화했음에도 로스토크전에서 이미 팀에 도움을 주었다. 본래 라이트백이지만, 이번에는 중앙에서 수비적으로나 공격적으로나 아주 잘해주었다. 매우 영리하게 경기하며 상당한 경험을 갖추고 있다는 점이 느껴진다. 동료들과의 소통도 훌륭했다"고 칭찬했다.

2026 북중미 월드컵 체코전에서 승리한 대한민국 월드컵 대표팀이 13일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 회복 훈련을 가졌다. 옌스 카스트로프가 패스를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.13/

카스트로프가 부상서 돌아온 후에 어떤 경기력을 보여주는지에 따라서 다이키와의 경쟁 구도 방향이 잡힐 것으로 예상된다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com