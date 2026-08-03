[오피셜]'4연패 도전' 이민성호, 아이치-나고야 아시안게임 킥오프 시간 확정...9월15일 오후 7시30분 카타르와 첫 경기

사진=대한축구협회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]2026년 아이치-나고야 아시안게임에 나서는 남녀 축구 대표팀의 경기 시간이 확정됐다.

Advertisement

3일 대한축구협회에 따르면 4연패에 도전하는 남자 대표팀은 카타르와 9월 15일 오후 7시 30분 나고야시 미즈호공원 럭비경기장에서 조별리그 D조 1차전을 펼친다. 사우디아라비아와 조별리그 D조 2차전은 9월 22일 같은 장소에서 오후 7시 킥오프한다.

조별리그 성적에 따라 8강과 준결승의 킥오프 시간도 바뀐다. 조 2위를 차지하면 9월 25일 오후 2시 나고야시 미즈호공원 럭비경기장에서 8강전을 치르고, 4강전은 9월 30일 오후 7시 30분 오사카시 나가이 스타디움에서 펼친다. 조 1위를 하면 8강전은 오후 7시 30분, 4강전은 오후 3시에 치르는 데, 경기 장소는 조 2위 때와 동일하다.

동메달 결정전과 결승전은 각각 10월 3일 오후 3시와 오후 7시 30분에 도요타시 도요타 스타디움에서 진행된다.

Advertisement

남자 축구는 총 15개팀이 참가하며, 조별리그는 4개 그룹으로 나뉘어 진행된다. 이전까지 20개국 이상이 참가했지만, 이번 대회부터는 포맷을 바꿔 그 숫자를 대폭 줄였다. A~C조는 4팀, D조는 3팀이 경쟁하고, 각 조 1, 2위는 8강부터 토너먼트를 통해 챔피언을 가린다. 북한은 죽음의 조에 속했다. 중국, 아랍에미리트(UAE), 이란과 함께 B조에 포함됐다. '개최국' 일본은 태국, 키르기스스탄, 홍콩과 A조에 이름을 올렸다. C조에는 베트남, 우즈베키스탄, 필리핀, 쿠웨이트가 자리했다.

과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

포트는 1월 열린 2026년 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 최종 순위를 기준으로 배정됐다. 한국은 일본, 중국, 베트남과 함께 포트1에 속했다. 포트2에는 우즈베키스탄, UAE, 사우디, 태국, 포트3에는 이란, 키르기스스탄, 카타르, 필리핀이 이름을 올렸다. 포트4에는 북한, 쿠웨이트, 홍콩이 배정됐다.

가장 마지막에 호명된 한국은 부담스러운 조에 속했다. '중동의 강호' 사우디, 카타르와 경쟁한다. 만만치 않은 팀들이다. 이민성호는 지난해 11월 사우디와의 두 차례 연습경기에서 모두 패한 바 있다. 카타르와는 U-23 레벨에서 역대 8번을 만나 단 1승(5무2패)밖에 하지 못했다. 만약 물고 물리는 상황이 되면, 자칫 어려운 상황에 놓일 수도 있다.

Advertisement

하지만 조별리그에서 2경기만 치르는 만큼, 통과 시에는 큰 이점을 누리게 될 전망이다. 아시안게임은 빡빡한 일정으로 악명이 높다. 다른 팀보다는 체력적 우위를 점할 수 있다.

Advertisement

이민성 감독이 이끄는 아시안게임 대표팀은 2014년 인천, 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회에 이어 4회 연속 금메달을 꿈꾸고 있다. 최종엔트리는 이미 공개됐다. 배준호(스토크시티) 김지수(브렌트포드) 양민혁(토트넘) 강상윤(전북) 등 U-23 자원을 비롯해 2026년 북중미월드컵에 출전한 양현준(셀틱) 엄지성(스완지시티) 이기혁(강원)이 와일드카드(24세 이상 선수)로 발탁됐다.

이 감독은 "사우디와 카타르 모두 아시아 무대에서 경쟁력을 증명한 팀들이다. 하지만 대회에서 좋은 성과를 내려면 결국 어떤 상대를 만나도 이겨야 한다. 조별리그부터 좋은 경기력과 결과를 만들 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 했다.

한편, 조별리그 F조에서 경쟁하는 여자 대표팀은 9월 14일 오후 7시 30분 나가이 스타디움에서 미얀마와 1차전을 치르고, 9월 17일 오후 4시 같은 경기장에서 방글라데시와 2차전을 펼친다.

'난적' 북한과의 3차전은 9월 21일 오후 4시 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린다.

조별리그에서 1위를 차지하면 8강전은 9월 25일 오후 3시, 준결승은 9월 29일 오후 3시에 모두 시즈오카 스타디움 에코파에서 진행된다, 조 2위를 기록하면 8강전은 9월 25일 오후 9시 30분 나가이 스타디움, 준결승은 9월 29일 오후 7시 30분 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린다.

동메달 결정전은 10월 2일 오후 3시, 결승전은 같은 날 오후 7시 30분에 시즈오카 스타디움 에코파에서 모두 진행된다.

아이치-나고야 아시안게임은 9월 19일부터 10일 4일까지 보름간 펼쳐진다. 남녀 축구대표팀은 9월 국내 사전 소집 훈련 후 일본으로 떠난다. 일부 해외파 선수들은 일본으로 개별 합류할 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com