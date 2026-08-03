'주포' 이호재 떠난 포항, 아쉬울 시간도 없는 현실...4연패 속 고민은 역시 '빈공'

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[스포츠조선 이현석 기자]이호재(26·다름슈타트)가 떠난 포항 스틸러스의 고민은 공격이다. 포항은 1일 김천 상무와의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드에서도 0대1로 패해 반전에 실패했다.

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4연패의 늪에 빠진 포항은 어느새 8위(승점 28)까지 밀려났다. 11위 부천(승점 23)과의 격차도 단 5점, 하위권의 거센 추격이 체감되는 위치다. 김천전에선 답답한 공격 흐름 속 퇴장 불운까지 겹치며 자멸했다. 니시야 켄토가 상대의 명백한 득점 기회가 될 수 있는 역습을 저지했다. 비디오판독(VAR)에 이은 온필드리뷰 결과, 퇴장이 선언됐다. 수적 열세가 빌미가 돼 결승골을 허용했다.

'스위트 홈'은 없었다. 포항은 올 시즌 원정 10연전이라는 독특한 일정을 소화했다. 2013년 이후 처음으로 홈구장인 스틸야드 천연잔디를 전면 교체하기로 한 여파다. 긴 원정을 떠난 끝에, 지난달 25일 전북 현대를 상대로 홈 복귀전을 치렀다. 포항은 지난 시즌 홈에서 뛰어난 성적을 거두며 부진했던 흐름을 뒤집었기에 기대감이 컸다. 반등은 없었다. 홈에서도 2연패다.

빈자리가 유독 컸다. 이호재가 20라운드 전북전을 끝으로, 다름슈타트로 이적했다. 그는 2024년부터 포항의 가장 위협적인 득점원이었다. 2025시즌에는 15골을 넣으며 득점왕 경쟁까지 가세했다. 올 시즌도 8골로 팀 내 가장 많은 득점을 책임졌다. 2위인 트란지스카(3골)와의 격차도 현저했다. 득점 외에도 박스 안에서의 연계, 하프라인까지 내려와 시도하는 압박 등 포항 전술 전반에 미치는 영향력이 대단했다. 김천전은 이호재 없이 소화한 첫 경기였다. 공백에 대처하기 위해 내세운 스리톱은 트란지스카, 조상혁, 안재준으로 구성했다. 문전 앞 위력이 부족했다. 세 선수는 경기 내내 단 한 번의 유효 슈팅도 시도하지 못했다. 득점뿐만 아니라 연계나, 압박에서도 아쉬움이 드러났다.

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득점은 올 시즌 포항의 꾸준한 고민거리다. 20골에 그치며 리그 득점 11위다. 이호재의 상승세가 걱정을 잠시 가렸을 뿐이다. 최하위 광주(11골)를 제외하면 가장 적은 득점을 기록했다. 원정보다 홈에서 더 심각하다. 원정은 11경기 16골, 홈은 10경기 4골에 그쳤다. 최근 홈 2경기도 무득점에 고개를 숙였다. 반등을 위해서는 새로운 득점 루트에 대한 고민, 전술 수정도 고려해야 한다. 신입생 원기종과 김광원, 부상에서 복귀를 준비 중인 조르지 등의 활용 또한 방안이 될 수 있다.

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부진 탈출을 원하는 포항의 다음 일정은 8일 오후 7시30분 홈에서 열리는 울산 HD와의 '동해안 더비'다. 울산은 이동경의 활약으로 리그 2연승을 달리며 분위기를 뒤집었다. 기세가 좋은 라이벌을 잡는다면 전환점을 마련할 수도 있으나, 패배한다면 자칫 더 깊은 늪에 빠질 수도 있다. 득점을 통한 결과가 절실한 포항이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com