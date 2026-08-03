'SON, 실패한 주장은 떠납니다' 아르헨티나 국대 센터백 로메로, 토트넘→인터밀란 이적 구두 합의..'이적료 3400만파운드 합의, 최종 사인만 남았다'

[스포츠조선 노주환 기자]토트넘의 주장이자 아르헨티나 국가대표 수비수 크리스티안 로메로가 이탈리아 인터밀란으로 이적한다. 로메로는 인터밀란과 개인 합의를 마쳤고, 두 구단의 이적료 협상도 거의 마무리 되고 있는 상황이라고 한다.
ESPN 아르헨티나 등 복수의 매체들은 인터밀란이 토트넘과 로메로 이적에 구두 합의했다고 전했다. 구체적인 이적료도 나왔다.
최근 보도에 따르면 토트넘과 인터밀란은 만 28세인 로메로의 이적료로 약 3400만파운드 정도에서 합의에 도달했다고 한다. 1998년생인 로메로는 토트넘과 2029년 6월까지 계약돼 있다. 그의 시장가치는 5030만파운드다. 시장가치 보다 낮게 이적료가 협상되고 있는 건 이례적이다. 토트넘이 금전적 손해를 일부 감수하고라도 선수를 보내는 게 낫다고 판단했을 수는 있다. 로메로는 지난 2022년 이탈리아 아탈란타에서 토트넘으로 이적했다. 당시 이적료가 5000만유로였다.
그는 토트넘의 연고지 북런던을 떠나고 싶어했다. 로메로는 지난 2025~2026시즌 팀의 캡틴 역할을 맡았지만 매우 힘겨웠다. 시즌 막판 부상으로 여러 경기를 결장했고, 또 레드카드 등의 퇴장으로 징계를 받아 팀이 1부 생존 경쟁을 할 때 보탬이 되지 않았다. 로메로는 탁월한 신체조건과 운동 능력으로 월드클래스 센터백으로 평가받고 있다. 하지만 지난 시즌 유독 불운했다. 불필요한 공격적인 수비로 팀에 오히려 피해를 주기도 했다.
토트넘은 이번 여름 이적 시장에서 로메로의 이탈을 미리 대비했다. 브라이턴에서 네덜란드 국가대표 센터백 얀 폴 판 헤케를 이적료 약 4500만파운드를 주고 영입했다. 또 본머스에서 아르헨티나 국가대표 수비수 마르코스 세네시를 FA로 데려왔다. 최근 로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 "토트넘에 불만이 있는 선수는 팀을 떠나라"고 공개적으로 발언했다.
지난 2025~2026시즌 '소방수'로 투입돼 토트넘을 프리미어리그에 잔류시킨 데 제르비 감독은 이번 여름 이적시장에서 대대적인 선수 영입에 성공했다. 그 어느 클럽 보다 알토란 같이 수비라인과 미드필더진을 보강했다. 새 시즌 정규리그 개막을 약 20일 정도 남기고, 공격수 보강에 매진 중이다.
최근까지 호주-뉴질랜드에서 프리시즌 투어를 마친 토트넘은 앞으로 프리시즌 헤타페전(8일), 호펜하임전(15일, 16일)을 앞두고 있다. 새 시즌 개막은 오는 23일 브렌트포드 원정이다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com