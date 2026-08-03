'SON, 실패한 주장은 떠납니다' 아르헨티나 국대 센터백 로메로, 토트넘→인터밀란 이적 구두 합의..'이적료 3400만파운드 합의, 최종 사인만 남았다'

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Cristian Romero celebrates after the match REUTERS/Dylan Martinez

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[스포츠조선 노주환 기자]토트넘의 주장이자 아르헨티나 국가대표 수비수 크리스티안 로메로가 이탈리아 인터밀란으로 이적한다. 로메로는 인터밀란과 개인 합의를 마쳤고, 두 구단의 이적료 협상도 거의 마무리 되고 있는 상황이라고 한다.

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ESPN 아르헨티나 등 복수의 매체들은 인터밀란이 토트넘과 로메로 이적에 구두 합의했다고 전했다. 구체적인 이적료도 나왔다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Cristian Romero celebrates after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

최근 보도에 따르면 토트넘과 인터밀란은 만 28세인 로메로의 이적료로 약 3400만파운드 정도에서 합의에 도달했다고 한다. 1998년생인 로메로는 토트넘과 2029년 6월까지 계약돼 있다. 그의 시장가치는 5030만파운드다. 시장가치 보다 낮게 이적료가 협상되고 있는 건 이례적이다. 토트넘이 금전적 손해를 일부 감수하고라도 선수를 보내는 게 낫다고 판단했을 수는 있다. 로메로는 지난 2022년 이탈리아 아탈란타에서 토트넘으로 이적했다. 당시 이적료가 5000만유로였다.

그는 토트넘의 연고지 북런던을 떠나고 싶어했다. 로메로는 지난 2025~2026시즌 팀의 캡틴 역할을 맡았지만 매우 힘겨웠다. 시즌 막판 부상으로 여러 경기를 결장했고, 또 레드카드 등의 퇴장으로 징계를 받아 팀이 1부 생존 경쟁을 할 때 보탬이 되지 않았다. 로메로는 탁월한 신체조건과 운동 능력으로 월드클래스 센터백으로 평가받고 있다. 하지만 지난 시즌 유독 불운했다. 불필요한 공격적인 수비로 팀에 오히려 피해를 주기도 했다.

ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Cristian Romero #13 of Argentina celebrates after the 2-1 victory in the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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토트넘은 이번 여름 이적 시장에서 로메로의 이탈을 미리 대비했다. 브라이턴에서 네덜란드 국가대표 센터백 얀 폴 판 헤케를 이적료 약 4500만파운드를 주고 영입했다. 또 본머스에서 아르헨티나 국가대표 수비수 마르코스 세네시를 FA로 데려왔다. 최근 로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 "토트넘에 불만이 있는 선수는 팀을 떠나라"고 공개적으로 발언했다.

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지난 2025~2026시즌 '소방수'로 투입돼 토트넘을 프리미어리그에 잔류시킨 데 제르비 감독은 이번 여름 이적시장에서 대대적인 선수 영입에 성공했다. 그 어느 클럽 보다 알토란 같이 수비라인과 미드필더진을 보강했다. 새 시즌 정규리그 개막을 약 20일 정도 남기고, 공격수 보강에 매진 중이다.

최근까지 호주-뉴질랜드에서 프리시즌 투어를 마친 토트넘은 앞으로 프리시즌 헤타페전(8일), 호펜하임전(15일, 16일)을 앞두고 있다. 새 시즌 개막은 오는 23일 브렌트포드 원정이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com