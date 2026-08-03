'메이드 인 코리아' 황인범, 포르투갈에선 마음껏 '입 가리고' 말해도 된다…'비니시우스법' 미적용 방침 발표

사진=FC포르투 SNS 캡처

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

사진=FC포르투 공식 SNS 캡처

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 국가대표 간판 미드필더 황인범(30·포르투)의 새로운 무대인 포르투갈에서 '프레스티아니법(혹은 비니시우스법)'이 시행되지 않는다.

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3일(한국시각) 포르투갈 매체 '아 볼라'에 따르면, 포르투갈 토마르에서 열린 제1차 심판 재심 및 평가 회의에서 2026~2027시즌 포르투갈프리메이라리가 지침이 발표됐다. '아 볼라'는 '이는 유럽축구연맹(UEFA) 지침에 따른 결정'이라며 'UEFA는 유럽 대회에서 프레스티아니법 적용을 거부하고 있다'라고 보도했다.

이 회의에서 선수가 입을 가리거나 경기장을 이탈할 경우 퇴장시키는 이른바 '프레스티아니법'은 새 시즌 포르투갈 리그에선 시행되지 않을 예정이다. 지난 6~7월에 열린 2026년 북중미월드컵에선 경기 중 입을 가리고 대화한 선수 두 명(미겔 알미론, 피에로 인카피에)이 퇴장 조치된 바 있다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

지난 2월 벤피카 윙어 잔루카 프레스티아니는 유럽챔피언스리그(UCL) 경기에서 레알마드리드 공격수 비니시우스 주니오르에게 말을 걸면서 유니폼으로 입을 가린 사건으로 주목받았다. 비니시우스는 프레스티아니가 인종차별적 발언을 했다고 주장했고, 프레스티아니는 극구 부인했다. 유럽축구연맹(UEFA)은 추후 추가 조사를 통해 동성애 혐오 행위로 프레스티아니에게 6경기 출장정지 징계를 내렸다.

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국제축구평의회(IFAB)는 언쟁 중에 입을 가리는 행위가 모욕, 차별적인 표현 또는 심각한 비신사적인 행동을 숨기려는 의도를 보일 경우 제재 대상이라고 규정했다. 소위 '비니시우스법'이 탄생한 배경이다.

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주앙 페레이라 UEFA 기술이사가 발표한 새 시즌 가이드라인에 따르면, 유럽은 프레스티아니법을 적용하지 않는 것 외에도, 월드컵에서 첫 선을 보인 하이드레이션 브레이크(수분 보충 시간)은 3분의1로 단축되며, 꼭 필요한 경우에 한해서만 허용할 것이라고 명시했다.

21일 FC포르투에 공식 입단한 황인범. 출처=FC포르투 SNS

한편, 지난달 페예노르트에서 포르투로 이적한 황인범은 지난 2일 토레엔세(2부)와의 2026년 수페르타사 칸디두 드 올리베이라(포르투갈 슈퍼컵)에서 후반 교체 출전으로 팀의 1대0 승리를 뒷받침했다. 지난시즌 프리메이라리가 챔피언과 타사 드 포르투갈(FA컵) 우승팀이 겨루는 슈퍼컵을 통해 공식 데뷔전을 치른 황인범은 기분좋게 우승컵까지 들어올렸다.

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오는 10일 아우베르카를 상대로 프리메이라리가 데뷔전을 치를 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com