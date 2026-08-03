'韓 축구 미래' 양민혁 어떡하나...프리시즌 빅찬스 미스 2회→첼시전 '0분' 날벼락, 경쟁자 이미 '유럽 5대 리그' 임대 이적 준비 완료

사진=토트넘 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁에겐 위기다. 이미 경쟁자들은 임대까지도 준비 중이다.

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유럽축구 이적시장 전문가인 파브리치오 로마노 기자는 3일(한국시각) '쾰른이 토트넘의 재능 있는 윙어 마이키 무어의 임대 영입 계약에 임박했다'고 보도했다.

로마노는 '잉글랜드를 포함해 여러 국가에서 제안이 있었지만, 오늘 밤 토트넘에 공식 제안이 전달된 후 쾰른이 경쟁을 주도하고 있다. 완전 영입 옵션이 포함되지 않은 순수한 임대 계약이다'고 전했다.

로이터연합뉴스

무어는 토트넘 유스 내에서 최고의 재능 중 한 명으로 꼽혔던 선수이며, 이미 지난 시즌 출전 기회를 받으며 경기에 나선 바 있다. 양쪽 윙어로 모두 나설 수 있는 무어는 손흥민의 자리가 아니더라도 토트넘 1군에 곧 자리 잡을 재능이라는 평가가 줄을 이은 특급 유망주 중 한 명이다. 특히 손흥민을 롤모델로 삼아 성장하는 선수로, 세리머니도 여러 차례 따라하는 모습이 포착되기도 했다. 지난 시즌에는 레인저스에서 성공적인 임대를 마쳤다.

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올 시즌 토트넘 1군에 합류할 수 있다는 기대를 받았던 무어는 잔류 대신 임대를 다시 떠나게 됐다. 행선지는 쾰른이다. 쾰른은 분데스리가 소속으로 무어는 쾰른으로 향한다면 본격적인 유럽 5대 리그 경험을 쌓을 것으로 보인다. 지난 시즌보다 한 단계 도약했음을 의미하는 임대 이적이다.

사진=토트넘 SNS 캡처

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반면 양민혁은 잠잠하다. 지난 시즌 임대부터 꼬여버렸다. 2025~2026시즌 포츠머스에서 기회를 받으며 성장을 위한 발판을 마련했던 양민혁은 겨울 이적시장 코번트리 시티 임대로 기회를 날리고 말았다. 프랭크 램파드 감독의 구애로 코번트리로 향한 양민혁은 이후 단 3경기 출전에 그쳤다. 축구 통계 매체 스쿼카는 '양민혁은 코번트리에서 1군 자리를 확보하지 못했다. 램파드 감독 체제에서 교체 출전은 단 3회, 토트넘의 이적은 재앙과도 같은 결정이었다'고 평가했다.

양민혁은 올여름 토트넘으로 복귀해 프리시즌을 소화 중이다. 다만 활약이 아쉽다. 지난 MK돈스와의 프리시즌 친선전에서 교체로 출전했으나, 빈 골문을 노리는 득점 기회를 놓쳤다. 시드니와의 경기에서도 다시 한번 빅찬스를 날렸다. 이어진 첼시와의 경기에서는 출전조차 하지 못하는 위기에 놓이고 말았다. 경쟁자들과의 입지가 더욱 벌어지는 상황 속, 양민혁에게도 올여름 반전을 위한 기회가 중요해질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com