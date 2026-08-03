월드컵 낙마 후 만취 장면 포착, 결국 대한민국 입국도 불발...그릴리시, '韓 에이스' 이강인 주전 경쟁 방해하나 "AT 마드리드 영입 검토 중"

사진=더선 캡처

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드가 깜짝 영입을 고려 중이다. 주인공은 잭 그릴리시다.

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스페인의 엘골디히탈은 3일(한국시각) '아틀레티코가 잭 그릴리시의 깜짝 영입을 검토하고 있다'고 보도했다.

엘골디히탈은 '아틀레티코는 그릴리시의 뛰어난 활동량을 높게 평가한다. 이는 디에고 시메오네 감독이 윙어에게 가장 요구하는 자질이다. 그릴리시의 이름이 아틀레티코와 연결된 것은 이번이 처음이 아니다. 아틀레티코는 1년 전 맨체스터 시티에서 그릴리시의 미래가 불확실해지기 시작했을 때 자유 계약으로 그를 영입하려 시도한 바 있다'고 전했다.

사진=X 캡처

부진에 빠진 정상급 선수다. 그릴리시는 2021년 여름 당시 잉글랜드 선수 역대 최고 이적료를 기록하며 맨시티 유니폼을 입었다. 애스턴 빌라에서 엄청난 기량을 선보였던 선수였기에 합류와 동시에 기대가 하늘을 찔렀다.

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하지만 그릴리시는 기대에 미치지 못했다. 2022~2023시즌 맨시티의 트레블 달성과 함께 유럽챔피언스리그, 리그, FA컵을 가리지 않고 활약하는 모습도 보여줬으나, 이적 이후 전반적으로 활약이 예상을 밑돌았다. 2023~2024시즌부터 벤치에 앉는 시간이 늘어난 그릴리시는 제레미 도쿠에 완전히 자리를 뺏겼다. 잦은 음주와 기복이 계속해서 그의 발목을 잡았다. 에버턴 임대 이후에도 성과를 제대로 보이지 못하며 이적이 성사되지 못했다.

사진=더선 캡처

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올여름도 상황은 비슷하다. 2026년 북중미월드컵 참가는 그림의 떡이었다. 월드컵 당시 만최 상태의 모습만 화제를 모았다. 활약의 불꽃을 태워야 할 새 팀을 찾아야 하는 입장이다. 부상으로 인해 에버턴에서 제대로 활약하지 못하며 에버턴에 매각하고자 했던 맨시티의 계획도 꼬였다. 이런 상황에서 아틀레티코가 관심을 보이며, 그릴리시의 새로운 행선지가 될 수 있을지 관심을 모을 전망이다.

그릴리시가 합류한다면 이강인과 경쟁 혹은 공존이 이뤄질 수 있다. 이강인은 올여름 아틀레티코로 이적했다. 파리 생제르맹(PSG)에서 주전 경쟁에 밀리며 아틀레티코의 손을 잡았다. 능력은 입증된 자원이다. 공격 전 지역을 소화할 수 있는 이강인의 포지션은 앙투완 그리즈만이 뛰던 세컨드 스트라이커, 혹은 측면이 유력하다. 이강인이 측면에 자리한다면 그릴리시 영입 시 경쟁은 불가피하다.

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아틀레티코가 하락세에 빠진 그릴리시에 관심을 보이고 있다. 경력 반전이 절실한 그릴리시가 아틀레티코의 손을 잡고 이적을 택할지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com