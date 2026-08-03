'충격' 손흥민 이후 최고의 한국인 프리미어리거 도대체 어디로 사라졌다...'결장, 결장, 결장' 프리시즌 0분 등판

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[스포츠조선 김대식 기자]황희찬의 소식이 들리지 않고 있다.

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울버햄튼은 2일(이하 한국시각) 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 열린 라싱 산탄데르(스페인)과의 프리시즌 친선 경기에서 3대0으로 완승했다. 황희찬은 결장했다.

울버햄튼은 지난달 23일부터 본격적인 프리시즌 체제로 돌입했다. 6부 리그 구단인 메이든헤드 유나이티드와의 친선 경기를 시작으로 레알 소시에다드(스페인), 동커스터 로버스(3부 리그) 이후에 라싱과 만났다. 라싱과는 1일에 비공개 친선경기도 가졌다.

5경기를 치르면서 거의 2주 가까운 시간 동안 황희찬은 경기장에 모습을 드러내지 못하고 있다. 벤치 명단에도 없다는 게 충격적이다.

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연속된 결장이 더욱 이상한 이유는 황희찬이 부상을 당했다는 소식도 나오지 않고 있기 때문이다. 울버햄튼은 지난달 29일 공식 홈페이지를 통해 1군 선수 부상 명단을 공개했다. 샘 존스톤, 장-리크네르 벨가르드 등 총 5명의 선수가 부상에서 회복 중이라고 구단에서 밝혔지만 황희찬의 이름은 없었다. 부상이 아니라면 황희찬이 경기를 뛰지 않을 이유가 없는 상황.

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부상이 아니라면 이유는 하나로 좁혀진다. 황희찬이 1군 구상에서 제외됐을 가능성이 높다는 것. 울버햄튼은 지난 시즌 2부 강등이 확정된 후 다소 혼란스러운 상황이다. 시즌 도중에 선임됐던 롭 에드워즈 감독이 지난 6월 갑작스럽게 경질됐다. 세자르 페이쇼투 감독이 지휘봉을 잡고 팀을 운영 중이다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기 전 황희찬이 체코 주장인 라디슬라프 크레이치와 인사를 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

울버햄튼도, 황희찬도 서로 동행을 원하지 않을 가능성이 높다. 2023~2024시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 리그 12골을 넣으면서 인생 최고의 시즌을 보냈던 황희찬의 기억은 이제 거의 남아있지 않다. 현재 울버햄튼 팬들에게 남아있는 건 황희찬이 2시즌 동안 겨우 5골에 그친 부진한 공격수라는 사실뿐이다. 팬들이 방출을 요구할 정도로 민심이 좋지 않다.

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심지어 황희찬은 고액주급자다. 2023년 재계약 당시 황희찬은 최고의 활약에 대한 보답으로 좋은 조건을 보장받았다. 울버햄튼이 강등되면서 구단은 재정적으로 어려운 상황에 놓였고, 팀에 큰 도움이 되지 못하는 고액연봉자를 정리할 수밖에 없는 상황이다.

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다만 아직까지 황희찬은 현지에서 별다른 이적설조차 들리지 않고 있는 중이다. 2025년 여름에 제기됐던 마르세유나 버밍엄 시티 이적설은 더 이상 의미조차 없다. 황희찬이 너무 좋지 못한 시기를 보냈기 때문에 이적시장에서의 평가가 낮아졌을 것이기 때문이다. 커리어 내내 달고 있는 부상 역시 선수의 매력도를 낮추는 요소다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 황희찬에게 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이적시장에서 좋은 평가를 받기 위해선 2026년 북중미월드컵에서라도 보여줘야 했지만 황희찬은 존재감없이 대회를 마무리했다.