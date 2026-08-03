"아틀레티코로 이적한 이강인입니다" 드디어 '옷피셜' 떴다...데뷔전은 한국서 '스페인 합류 불발'

사진=아틀레티코

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 옷피셜이 드디어 등장했다.

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아틀레티코 마드리드 공식 채널은 3일(이하 한국시각) 이강인의 옷피셜을 드디어 공개했다. 14초 분량의 짧은 영상 속 이강인은 사복을 입고 등장했다. 이후 이강인은 아틀레티코 원정 유니폼과 홈 유니폼을 번갈아 입었다. 홈 유니폼을 입고 카메라를 들어올린 뒤 활짝 웃으면서 '옷피셜' 모습을 처음으로 선보였다.

아틀레티코는 지난달 25일 '한국 국가대표 이강인 이적을 두고 파리생제르맹(PSG)과 합의했다. 이강인은 2031년 6월 30일까지 계약했다'며 영입을 공식 발표했다. 스페인 현지 언론에 따르면 이강인의 이적료는 4000만유로(약 661억원)에 달하는 것으로 알려졌다. 이는 김민재가 2023년 나폴리(이탈리아)에서 바이에른 뮌헨(독일) 이적 당시 기록했던 5000만유로(약 826억원)에 이어 한국 선수 역대 2위 기록이다.

사진=아틀레티코

하지만 이강인의 아틀레티코 합류는 아직까지 이뤄지지 않고 있다. 이유는 병역 관련 문제 때문이다. 이강인은 2023년 항저우아시안게임 금메달로 군 복무 대신 4주간 기초 군사 훈련을 받고 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 그러나 4주 군사 훈련을 받지 않아 출국을 위해서는 추가적인 행정 절차가 필요한 상황이다.

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하지만 해당 절차가 지연되면서 스페인에서 아틀레티코 선수단에 합류하는 건 불발됐다. 아틀레티코는 오는 9일 한국에서 맨체스터 시티와 프리시즌 친선경기를 치른다. 새 시즌 개막을 앞두고 이강인의 몸상태 관리가 어느 때보다 중요한 상태. 뒤늦게 스페인으로 출국해 장시간 비행기를 탄 뒤에 다시 한국행 비행기에 탑승하는 건 선수 컨디션 관리에 최악이다. 이에 아틀레티코는 한국에서 이강인과 함께하기로 했다.

스포츠조선DB

이강인은 이번 프리시즌 친선경기를 주최한 쿠팡플레이를 통해 "대한민국 축구팬 여러분 안녕하세요. 아틀레티코로 이적하게 된 이강인입니다. 9일 아틀레티코에서의 데뷔전, 경기장에서 만나요"라며 인사했다.

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이미 아틀레티코는 이강인 영입 효과를 톡톡히 누리는 중이다. 아틀레티코가 이강인에게 에이스를 상징하는 등번호 7번을 선물하면서 유니폼 인기가 폭발했다. 스페인 매체 마르카는 '구단 역사상 가장 많은 유니폼을 판매한 신입생'이라고 보도하기도 했다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com