[오피셜] '韓 월드컵 스타' 이한범, 벨기에 최강 클럽 브뤼헤 이적..."2029년까지+등번호 3번"

사진=브뤼헤

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 차세대 센터백 이한범이 벨기에 최고 명문으로 이적했다.

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클럽 브뤼헤는 3일(한국시각) '이한범이 브뤼헤와 2029년까지 계약을 체결했다. 24세의 대한민국 출신 중앙 수비수인 그는 덴마크의 FC 미트윌란에서 이적하게 되었다. 이한범은 2029년까지 계약을 맺었으며 등번호 3번을 달고 뛰게 된다. 클럽에 온 것을 환영한다'라며 이한범 영입을 공식적으로 발표했다.

브뤼헤는 '이한범은 대구 화원초등학교, 세일중학교, 보인고등학교, FC서울 등을 거치며 한국에서 학창 시절을 보냈습니다. 그는 2023년 여름 미트윌란으로 이적하였고, 그곳에서 통산 67경기에 출전해 3골 8도움을 기록했습니다. 덴마크 1부 리그에서 뛰는 동안 한 차례 리그 우승을 차지했으며, 2025~2026시즌에는 덴마크 컵 우승도 거머쥐었다. 특히 FC 코펜하겐과의 결승전에서는 82분 결정적인 헤더 골을 터뜨리며 승리를 이끌었다'며 이한범의 클럽 커리어를 소개했다.

사진=브뤼헤

또한 '국제 무대에서 이한범은 대한민국 국가대표팀으로 활약하고 있다. 그는 지금까지 A매치 16경기를 소화했다. 2023년에는 아시안게임에서 금메달을 따낸 한국 대표팀의 일원이었으며, 대회 기간 동안 1골 1도움을 기록했다. 지난여름에는 미국에서 열린 월드컵에 참가해 대한민국이 치른 3경기를 모두 풀타임을 소화했다'고 덧붙였다.

이한범은 2025~2026시즌부터 본격적으로 실력을 드러낸 차세대 센터백이다. 될성부를 떡잎이었다. FC서울에서 데뷔하자마자 곧바로 실력을 인정받았다. 유럽에서 통할 재능으로 인정받아 2023년 여름 미트윌란으로 이적했다. 이후 2023 항저우 아시안게임에서 한국에 금메달을 안기며 꽃길만 걸을 것처럼 보였다.

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그러나 유럽 진출 후 2년은 쉽지 않은 시간이었다. 주전 경쟁에서 완전히 밀렸다. 출전 시간 부족 속에 K리그 복귀설도 돌았지만 이한범은 포기하지 않았다. 포기하지 않자 기회가 왔다. 2024~2025시즌 막판 센터백 줄부상 속 이한범이 미트윌란의 구세주로 등장, 빈약했던 입지를 완벽히 바꾸는 시간이 됐다.

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지난 시즌 단숨에 미트윌란 주전으로 도약해 커리어 최고의 시즌을 만들었다. 미트윌란의 덴마크컵 우승을 이끌었다. 이를 바탕으로 국가대표팀에서도 입지를 넓혀 김민재의 파트너가 됐다. 2026년 북중미월드컵에도 출전에 성공했다. 월드컵에서 한국은 아쉬운 성적을 거뒀지만 이한범은 수비진에서 든든한 활약으로 세계적인 무대에서도 통할 수 있다는 걸 증명했다.

벨기에 리그는 유럽 5대 리그 다음가는 수준으로 평가받는 리그다. 브뤼헤는 안더레흐트와 함께 벨기에 최고 명문 중 하나다. 2020년대 이후로는 리그를 지배하고 있는 팀이라고 해도 과언이 아니다. 덕분에 빅리그, 빅클럽으로 이적하는 선수들을 많이 배출하고 있다. 다가오는 시즌에는 유럽챔피언스리그(UCL)도 참가하기 때문에 이한범에게는 완벽한 도약의 기회다. 브뤼헤에서 더 성장해 빅리그 진출을 위한 발판을 마련할 수 있다.