이한범 오피셜 초대박! 커리어 대역전...클럽 브뤼헤 합류 '3년 계약+등번호 3번'

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대한민국 차세대 센터백 이한범(24)이 벨기에 최고 명문으로 이적했다. 클럽 브뤼헤는 3일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '이한범이 브뤼헤와 2029년까지 계약을 체결했다. 대한민국 출신 센터백인 그는 덴마크의 FC미트윌란에서 이적하게 됐다. 이한범은 2029년까지 계약을 맺었으며, 등번호 3번을 달고 뛰게 된다. 클럽에 온 것을 환영한다'며 공식 발표했다.

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커리어 역전을 이뤄낸 이한범이다. 2021시즌 FC서울에서 데뷔하자마자 남달랐다. 2022시즌부터 주전으로 도약하더니 '제2의 김민재'라는 평가를 받기 시작했다. 1m88의 신체조건에 침착한 수비력, 양발을 통한 뛰어난 빌드업을 선보이자 곧바로 유럽에서 러브콜이 쇄도했다. 2023년 여름 이한범은 '한국 선배' 조규성(28)이 뛰고 있는 덴마크 신흥 명문 미트윌란으로 향했다. 이후 2023년 열린 항저우 아시안게임에서 금메달까지 목에 걸면서 주가를 더 높였다.

유럽 진출과 아시안게임 금메달까지 따냈지만 곧바로 시련이 찾아왔다. 덴마크의 추운 겨울처럼 이한범의 주전 경쟁은 추웠다. 2시즌 동안 주전 경쟁에서 아예 밀려나 출전 시간 확보가 전혀 되지 않았다. '제2의 김민재' 이야기는 쏙 들어갔고, K리그 복귀설까지 돌았다.

시련 속에서도 이한범은 포기하지 않았다. 그러자 기회가 왔다. 2024~2025시즌 막판 센터백 줄부상 속 이한범이 미트윌란의 구세주로 등장, 빈약했던 입지를 완벽히 바꾸는 시간이 됐다. 어렵게 기회를 잡은 이한범은 한이 서린 선수처럼 뛰어난 경기력을 쏟아냈다. 지난 시즌 완벽한 주전 센터백으로 등극한 후 덴마크컵 결승전에서 FC코펜하겐을 상대로 터트린 '우승 결승골'로 시즌을 완벽히 마무리했다.

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2026년 북중미월드컵에서도 김민재의 파트너로 낙점돼 안정적인 경기력을 선보였다. 유럽에서의 맹활약으로 이한범은 벨기에 명문 진출까지 이뤄냈다. 브뤼헤는 2020년대 들어서 리그 우승을 4번이나 차지한 최강팀이다. 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL)에도 출전한다. '빅클럽 등용문'인 브뤼헤에서 좋은 활약을 선보이면 선배 김민재처럼 유럽 빅리그 센터백도 바라볼 수 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com