'미쳤다' 한국인이 수비수 역대 최고 이적료라니...벨기에 명문 역사상 이런 적은 없었다 '이한범 최소 115억'

사진=브뤼헤

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[스포츠조선 김대식 기자]클럽 브뤼헤는 이한범을 데려오기 위해 파격적인 투자를 단행했다.

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브뤼헤는 3일(한국시각) '이한범이 브뤼헤와 2029년까지 계약을 체결했다. 24세의 대한민국 출신 중앙 수비수인 그는 덴마크의 FC 미트윌란에서 이적하게 되었다. 이한범은 2029년까지 계약을 맺었으며 등번호 3번을 달고 뛰게 된다. 클럽에 온 것을 환영한다'라며 이한범 영입을 공식적으로 발표했다.

축구 통계 매체 트랜스퍼마크트에 기록된 이한범의 이적료는 700만유로(약 115억원)다. 구단 역대 최고 이적료 공동 12위에 해당하는 기록이다. 역대 12위라서 높아보이지 않지만 수비수로 한정하면 다른 이야기가 펼쳐진다. 이한범이 영입되기 전까지 브뤼헤는 수비수에게 700만유로라는 거금을 지불한 적이 없다. 구단 역대 수비수 최고 이적료 기록을 이한범이 세운 것.

이조차도 추정지다. 덴마크 현지 언론들은 이적료가 900만유로(약 148억원)에 보너스 조항도 추가됐다고 보도하고 있기도 하다. 정확한 이적료는 공개되지 않고 있지만 브뤼헤가 얼마나 이한범을 원했는지를 알 수 있다.

사진=브뤼헤

구단의 규모가 달라 정확한 비교는 어렵지만 세계 축구를 놀라게 했던 김민재도 이런 기록을 세운 적은 없다. 김민재도 나폴리 이적 당시에 1900만유로(약 312억원)에 이적하면서 구단 역대 수비수 이적료 5위 기록을 세웠다. 바이에른 뮌헨으로 이적했을 때는 5000만유로(약 822억원)로 구단 역대 수비수 이적료 3위에 자리했다. 구단 역대 1위 기록은 없는 김민재다.

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그만큼 브뤼헤에서 이한범의 실력을 그만큼 높이 평가하고 있다는 뜻이다. 이적료가 보여줄 수 있는 또 하나의 지표는 입지다. 이적료를 비싸게 주고 데려온 선수를 벤치에 앉히는 감독은 없다. 이한범은 미트윌란 때와는 다르게 주전 경쟁에서 이점을 가지고 시즌을 출발할 것으로 예상된다.

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브뤼헤는 오는 8일 코르트레이크와의 리그 1라운드 경기로 시즌을 시작한다. 지난 시즌 리그 우승을 차지했기 때문에 유럽챔피언스리그(UCL)도 직행했다. 이한범이 벨기에와 UCL에서 맹활약한다면 김민재처럼 1년 두라도 유럽 빅리그로 직행하는 것도 충분히 가능하다. 브뤼헤는 이번 여름 이적시장에서만 4명의 선수를 유럽 4대 리그로 보냈다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사하는 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

벨기에 역대 최고 명문은 안더레흐트로 꼽히지만 최근 들어서는 브뤼헤의 압도적인 우위다. 2020년대 들어서 리그 우승만 4번이나 차지했다.