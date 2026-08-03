이강인 나이스 호재, '해줘 축구' 날벼락 없다...'바르사 이적 강행' 알바레스 아틀레티코 잔류 예상

사진=아틀레티코

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인 혼자 경기장에서 고군분투하는 모습은 아틀레티코 마드리드에서는 보지 않을 수도 있다.

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스페인 매체 마르카는 3일(이하 한국시각) '알바레스가 아르헨티나 대표팀으로 떠나며 바르셀로나에서 뛰고 싶다는 뜻을 아틀레티코에 전달했다는 사실을 보도한 이후 그의 미래는 여름 내내 연속극 같은 화젯거리였으나, 그는 이미 아틀레티코 소속으로서 작업에 착수했다'고 보도했다.

매체는 '알바레스는 2026년 북중미월드컵이 한창이던 때 자신의 '꿈'을 이루기 위해 이적을 원한다는 폭탄 발언을 던진 뒤 지금까지 침묵을 지키고 있다. 하지만 이 아르헨티나인은 국가대표 출신 선수 개개인을 위해 준비된 맞춤형 훈련 프로그램을 시작하기 위해 구단과 다시 연락을 취했다. 이로써 현재 이비자에서 휴가를 보내고 있는 알바레스는 오는 10일 훈련장에서 팀에 합류하기 전, 아틀레티코에서 전달받은 지침에 따라 휴가의 마지막 9일을 보낼 예정'이라고 설명했다.

로이터연합뉴스

알바레스는 2024년 여름 아틀레티코로 합류해 팀 최고 스타로 거듭났다. 맨체스터 시티에서 보여줬던 활약만큼은 아니었지만 아틀레티코 팬들이 기대하는 모습을 보여줬다. 그러나 이번 시즌 막판 구단에 이적을 통보했다. 아틀레티코를 떠나 우승할 수 있는 팀으로 가겠다는 선언이었다. 알바레스가 가고 싶은 팀은 바르셀로나였다.

그러나 현재로서는 알바레스가 바르셀로나로 이적할 수 있는 방법은 딱 하나다. 바르셀로나에서 알바레스의 바이아웃 금액인 5억유로(약 8000억원)를 지불하면 된다. 이는 불가능한 미래다. 마르카도 '미겔 앙헬 길 아틀레티코 회장이 직접 나서 바르셀로나의 그 어떤 제안도 수용하지 않겠다고 선을 그으면서 바르셀로나로 향하는 문은 완전히 닫혔다. 이에 따라 알바레스 앞에 놓인 상황은 그리 쉽지 않아 보인다. 그의 '외면'에 뿔이 난 팬들을 뒤로한 채 아틀레티코 선수로 계속 남거나, 매각에 응하지 않겠다는 구단 수뇌부의 의지를 바꿀 수 있는 해외 구단의 제안을 들고 사무실에 나타나야 한다'고 했다.

로이터연합뉴스

일각에서는 알바레스가 바르셀로나 이적을 위해서 태업이나 훈련 불참이라는 최악의 결정을 내릴 것이라는 예측도 있었다. 그러나 일단은 아틀레티코 잔류로 굳어지는 분위기다. 마르카도 '적어도 단기적으로는 알바레스 본인도 아틀레티코 복귀를 받아들인 것으로 보인다. 어쨌든 구단의 훈련 지침을 따르기 시작했다는 사실을 알린 점은 그가 정상적으로 복귀할 것임을 시사한다'고 전망했다.

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물론 아직 이적시장은 열려있다. 만약 스페인이 아닌 해외 구단에서 알바레스를 향해 거액의 제안을 건넨다면 알바레스는 떠날 가능성이 있다. 마르카 또한 '불확실성은 항상 도사리고 있다. 특히 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 거액의 제안이 도달해 구단이 핵심 스타를 지키겠다는 입장을 재고하게 만들거나, 선수 본인이 자신의 미래를 위해 이적이 최선이라는 생각을 유지한다면 더욱 그러할 것'이라고 설명했다.

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알바레스의 잔류는 이강인에게는 큰 호재다. 알바레스는 이강인과 함께 아틀레티코의 공격을 이끌어야 하는 축이기 때문이다. 중앙에서 같이 호흡을 맞추면서 상대 수비진을 뚫어내는 역할을 맡을 선수다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com