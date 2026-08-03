'사상 초유' 황당 사태! 통역사 없었던 김민재 기자회견…콤파니 뮌헨 감독이 대신 통역

김민재(오른쪽)와 뱅상 콤파니 뮌헨 감독. 연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]독일 현지 매체가 한국에서 열린 바이에른 뮌헨의 기자회견을 '황당하다'고 표현했다.

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독일 빌트는 3일(한국시각) '뱅상 콤파니 감독은 이런 기자회견은 처음 경험했을 것'이라며 '김민재는 한국에서 슈퍼스타지만, 이날 기자회견에서는 통역사가 한 명도 없었다'고 보도했다.

이날 제주에서 열린 콤파니 뮌헨 감독과 김민재의 기자회견에서는 황당한 일이 벌어졌다. 한국과 독일 매체 기자들이 질문을 했는데 독일어 통역사가 준비돼 있지 않았기 때문이다.

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이를 알게 된 콤파니 감독은 웃음을 터뜨리면서 "그럼 독일어 질문은 누가 김민재에게 통역해 주나?"고 물었다.

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결국 콤파니 감독이 직접 영어로 김민재에게 독일어 질문을 통역하기 시작했다. 다요 우파메카노와 요나탄 타와의 주전 경쟁을 어떻게 보는가에 대한 질문이었다. 각종 이적설에 대한 질문에도 김민재는 뮌헨에 남고싶다는 의사를 드러냈다.

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김민재는 "바이에른 뮌헨이라는 클럽에서 뛰는 것 자체가 선수로서 행복한 일"이라며 "지난 시즌에도 경기를 적지 않게 뛰었다고 생각한다"고 말했다.

또 김민재는 "현재 경쟁하는 위치에 있는 만큼 훈련장에서 최선을 다할 수밖에 없다"며 "좋지 않은 모습을 보이지 않기 위해 더 열심히 준비했다. 감독님께서 기회를 줄 것이라고 생각한다"고 전했다.

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콤파니 감독은 여전히 김민재를 신뢰하는 모습이다.

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그는 "상황이 어떻든 김민재는 경기장에서 항상 자신의 역할을 해낸다"며 "훈련에서도 모든 것을 쏟아붓고, 경기에서도 모든 것을 바친다"고 극찬했다.

그는 현재 뮌헨 수비진 내 서열에 대해서도 한마디 했다.

콤파니는 "사람들은 수비수 1순위, 2순위, 3순위, 4순위처럼 순위를 매기길 좋아한다"면서도 "하지만 내게는 그런 것이 중요하지 않다"고 주장했다.

또 그는 "중요한 것은 김민재가 좋은 경기력을 보여주고 있다는 사실이다"며 "나는 센터백뿐 아니라 모든 포지션에서 그런 경쟁을 원한다"고 덧붙였다.

한편, 이날 뮌헨 홈페이지와 라이브 스트리밍을 시청한 독일 팬들은 통역과 관련해 전혀 문제를 겪지 않았다. 온라인 중계에는 독일어 통역이 완벽하게 제공됐기 때문이다. 문제가 있었던 것은 현장 기자회견장뿐이었다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com