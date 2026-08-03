"인판티노 나가!" FIFA 지분 매각 추진 역풍 시작…웨일스-잉글랜드 '지지 철회' 공식화

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[스포츠조선 박상경 기자] 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장 체제가 종지부를 찍는 걸까.

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최근 월드컵 등 FIFA 주관 국제 대회 주관 자회사 설립 후 지분 매각을 추진했다가 철회한 인판티노 회장에 대한 지지 철회 목소리가 나오기 시작했다. 영국 BBC는 3일(한국시각) '웨일스축구협회(FAW)가 가장 먼저 인판티노 회장에 대한 지지 철회를 공식화 했으며, 잉글랜드축구협회(The FA) 역시 그에 대한 지지를 거둬들일 예정'이라고 전했다.

FAW는 이날 성명에서 '2027년 재선에 출마한 인판티노 후보에 대한 지지를 철회한다'며 '최근 거버넌스, 절차, 리더십, 가치, 이해관계자 관리, 소통, 판단력 등 여러 면에서 인판티노 회장은 FIFA 수장 자리를 유지할 자격이 없다는 판단을 내리게 됐다. 그는 FAW의 신뢰를 잃었다'고 이유를 설명했다. BBC는 '잉글랜드축구협회 측은 인판티노 회장에게 서한을 보내 지지 철회 의사를 밝힐 예정'이라고 덧붙였다.

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FIFA는 최근 월드컵 등 국제 대회 운영을 전담할 자회사를 설립하고 지분 일부를 민간에 매각하는 계획을 밝혔다. 잔니 인판티노 FIFA 회장은 자회사 설립 후 211개 회원국에 최대 4000만달러(약 580억원)를 제공하겠다며 오는 9월 19일까지 동의 여부를 알려달라는 서한을 각 회원국에 보냈다.

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그러나 격렬한 반발이 이어졌다. 유럽축구연맹(UEFA)은 긴급 총회를 소집해 FIFA와 인판티노 회장이 계획을 철회하지 않을 시 향후 주관 대회 전면 보이콧을 선언했다. UEFA 뿐만 아니라 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF)도 FIFA의 제안을 거부하기로 결정했다. 셰이크 살만 빈 에브라힘 칼리파 AFC 회장은 47개 회원국에 서한을 보내 인판티노 회장의 계획에 우려를 드러냈다.

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결국 인판티노 회장이 백기를 들면서 계획은 물거품이 됐다. 하지만 후폭풍이 이어지고 있다. UEFA는 이번 사태에 대해 FIFA와 인판티노 회장에게 법적 조치를 취하겠다는 의사를 드러냈다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com