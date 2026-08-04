'4경기 무패'이랜드-'3연승' 화성은 오르막, '3연패'부산-'3경기 무승' 대구는 내리막...'주식판' 같은 K리그2 승격전쟁

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]이토록 혼란스러운 시즌이 또 있었을까.

Advertisement

'하나은행 K리그2 2026'이 또 한번 요동치고 있다. 진원지는 상위권이다. 주가를 방불케 할 정도로 예측 불가다.

현재는 서울 이랜드와 화성FC가 상한가를 기록 중이다. 이랜드는 2일 한때 '절대 1강'이었던 부산 아이파크에 2대1 역전승을 거뒀다. 후반 7분 크리스찬에게 선제골을 허용했지만, 후반 27분 코너킥 상황에서 백지웅이 동점골을 넣었고, 39분 박재용이 역전골을 터뜨리며 적지에서 귀중한 승점 3점을 챙겼다. 이랜드는 최근 4경기서 승점 10점(3승1무)을 쓸어담는 가파른 상승세를 탔다.

차두리 감독의 화성도 3연승에 성공했다. 화성은 1일 대구FC를 5대1로 대파했다. 플라나가 전반 15분, 40분, 후반 15분, 20분 무려 4골을 몰아치며 '포트트릭'을 기록했다. 전반 추가시간 제갈재민의 추가골까지 묶은 화성은 대구를 초토화시켰다. 화성은 최근 13경기에서 9승2무2패라는 놀라운 성적표를 만들어냈다.

Advertisement

이랜드와 화성에 무너진 부산과 대구는 하락세다. 부산은 충격의 3연패에 빠졌다. 성남전 0대1 패배를 시작으로 수원에 1대4로 무릎을 꿇었고, 이랜드에도 패했다. 수원, 이랜드는 선두 경쟁의 라이벌이라 충격파는 더 컸다. 잘 나가던 대구는 뭔가에 홀린 듯 추락 중이다. 최성용 감독 부임 후 8경기에서 6승2무를 거두며 상위권 도약에 성공했지만, 최근 3경기에서 1무2패로 승리가 없다. 특히 수비가 눈에 띄게 안정감을 찾던 중 화성을 상대로 5골이나 내준 것은 대이변이다.

Advertisement

상위권 팀들이 롤러코스터를 타며 순위표도 크게 바뀌었다. 일단 수원 삼성(승점 37)이 1위로 뛰어올랐다. 수원은 1일 충북청주와 2대2로 비기며 3월 29일 이후 127일 만에 선두 도약에 성공했다. 하지만 만족할 상황은 아니다. 바로 아래 승점 36점의 부산과 이랜드가 자리해 있다. 승점 1점 차의 '초박빙'이다. 플레이오프권인 6위까지는 화성(승점 34), 수원FC(승점 33), 대구(승점 32)가 포진했다. 수원FC는 한 경기를 덜 치렀다. 선두부터 6위까지 승점 차는 불과 5점이다. 한두 경기 결과로 선두가 바뀔 수 있다.

예년과는 다른 풍경이다. K리그2 승격 전쟁의 치열함이야 설명이 필요없지만, 선두권의 분위기는 달랐다. 독주하는 팀이 있었다. 지난 시즌에는 인천 유나이티드가 그랬고, 그 전에는 FC안양, 광주FC, 김천 상무, 제주 SK, 경남FC 등이 일찌감치 치고 나가며 우승까지 차지했다. 하지만 올 시즌은 그 어느 때보다 선두 경쟁이 치열하다.

Advertisement

부산이 앞서 나가는 듯했지만, 승점 차를 벌리지 못하며 2위로 내려갔고, 이정효 감독의 수원은 여전히 불안정한 행보를 보이고 있다. '빅3~4'로 분류됐던 대구와 이랜드, 수원FC도 기복 있는 모습으로 상대를 압도하지 못하고 있다. 이런 상황에서 화성까지 가세했다. 누가 선두에 올라도 이상하지 않은 지금이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com