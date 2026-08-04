비키니 입고 수영하는 돼지들과 찰칵! 월드컵 끝나자 남편보다 화제된 아내…"좋아하는 이들과 함께한 아름다운 장소"

엘리 엘더슨. 사진=더선

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 국가대표 공격수 올리 왓킨스의 아내가 화제가 되고 있다. 비키니를 입은 채 돼지들과 바닷가에서 휴가를 즐기는 사진이 화제를 모았다.

Advertisement

영국 더선은 3일(한국시각) '왓킨스의 아내 엘리 앨더슨이 휴가 중 흰색 비키니 차림으로 수영하는 돼지들과 함께한 사진을 공개해 화제를 모으고 있다'고 보도했다.

올리 왓킨스(왼쪽)과 앨더슨. 사진=더선

앨더슨과 왓킨스는 지난 2018년부터 교제를 시작했으며, 지난해 결혼했다. 두 사람은 두 자녀와 함께 휴양지에서 휴가를 보내고 있다.

왓킨스는 잉글랜드 대표팀과 함께 미국에서 약 한 달간 2026 FIFA 월드컵을 치른 뒤 충분한 휴식을 즐기고 있다. 월드컵이 끝나자 축구 선수인 왓킨스보다 아내 앨더슨이 더 큰 관심을 받고 있다. 그녀는 흰색 비키니를 입고 바다에서 일광욕을 즐겼고, 수영하는 돼지들과 바다에서 사진을 남기기도 했다. 이 돼지들은 바하마에서 볼 수 있는 명물로 유명하다. 앨더슨은 돼지들에게 손을 내미는 모습도 촬영했으며, 왓킨스와 함께 찍은 사진도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다. 그녀는 SNS 게시물과 함께 "가장 좋아하는 사람들과 함께한 가장 아름다운 장소"라는 문구를 남겼다.

사진=더선

Advertisement

앨더슨은 지난 월드컵 기간에도 한 차례 큰 화제를 모았다. 잉글랜드가 파나마를 2-0으로 꺾은 뒤 그녀가 치킨 텐더를 먹으며 승리를 축하하는 모습이 중계 화면에 잡혀 SNS에서 큰 인기를 끌었다. 당시 앨더슨은 골키퍼 조던 픽포드의 연인 메건 데이비슨과 함께 기뻐하는 중이었다.