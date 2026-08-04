비키니 입고 수영하는 돼지들과 찰칵! 월드컵 끝나자 남편보다 화제된 아내…"좋아하는 이들과 함께한 아름다운 장소"

[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 국가대표 공격수 올리 왓킨스의 아내가 화제가 되고 있다. 비키니를 입은 채 돼지들과 바닷가에서 휴가를 즐기는 사진이 화제를 모았다.
영국 더선은 3일(한국시각) '왓킨스의 아내 엘리 앨더슨이 휴가 중 흰색 비키니 차림으로 수영하는 돼지들과 함께한 사진을 공개해 화제를 모으고 있다'고 보도했다.
앨더슨과 왓킨스는 지난 2018년부터 교제를 시작했으며, 지난해 결혼했다. 두 사람은 두 자녀와 함께 휴양지에서 휴가를 보내고 있다.
왓킨스는 잉글랜드 대표팀과 함께 미국에서 약 한 달간 2026 FIFA 월드컵을 치른 뒤 충분한 휴식을 즐기고 있다. 월드컵이 끝나자 축구 선수인 왓킨스보다 아내 앨더슨이 더 큰 관심을 받고 있다. 그녀는 흰색 비키니를 입고 바다에서 일광욕을 즐겼고, 수영하는 돼지들과 바다에서 사진을 남기기도 했다. 이 돼지들은 바하마에서 볼 수 있는 명물로 유명하다. 앨더슨은 돼지들에게 손을 내미는 모습도 촬영했으며, 왓킨스와 함께 찍은 사진도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다. 그녀는 SNS 게시물과 함께 "가장 좋아하는 사람들과 함께한 가장 아름다운 장소"라는 문구를 남겼다.
앨더슨은 지난 월드컵 기간에도 한 차례 큰 화제를 모았다. 잉글랜드가 파나마를 2-0으로 꺾은 뒤 그녀가 치킨 텐더를 먹으며 승리를 축하하는 모습이 중계 화면에 잡혀 SNS에서 큰 인기를 끌었다. 당시 앨더슨은 골키퍼 조던 픽포드의 연인 메건 데이비슨과 함께 기뻐하는 중이었다.