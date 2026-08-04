이강인 초대형 낭보! 에이스 알바레스 AT마드리드 잔류 유력…'전력 누수' 없다→첫 시즌부터 라리가 우승 기대

아틀레티코 마드리드 유니폼을 입은 이강인. 사진=아틀레티코 마드리드.

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[스포츠조선 강우진 기자]훌리안 알바레스가 아틀레티코 마드리드를 떠나지 않을 것으로 보인다. 에이스 공격수가 팀에 남게 되면서 새로 합류한 이강인과의 시너지를 기대할 수 있게 됐다. 아틀레티코와 이강인 모두에게 만족할만한 소식이다.

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스페인 마르카는 3일(한국시각) '알바레스가 아틀레티코 측에 바르셀로나에서 뛰고 싶다는 의사를 전달했지만, 그는 이미 아틀레티코 선수로서의 일정을 소화하기 시작했다'고 보도했다.

훌리안 알바레스. 사진=아틀레티코 유니버스.

알바레스는 월드컵 기간 자신의 꿈을 위해 바르셀로나로 이적하고 싶다는 의사를 드러냈다. 하지만 그의 바르셀로나행은 사실상 완전히 막힌 상황이다. 아틀레티코는 바르셀로나가 여러 방식으로 알바레스를 설득하려 했던 과정에 큰 불쾌감을 느낀 것으로 보인다. 아틀레티코는 스페인축구협회와 FIFA(국제축구연맹)에 이 부분에 대해 공식적으로 제소하기까지 했다.

현재 이비사에서 휴가를 보내고 있는 알바레스는 구단으로부터 전달된 훈련 지침에 따라 몸 상태를 관리할 예정이다. 오는 10일부터는 훈련에 복귀할 것으로 예상된다. 알바레스 입장에서도 쉽지 않은 시즌이 될 전망이다. 이미 팬들은 알바레스의 경솔한 행동을 비난하고 있다. 야유를 피하기 위해서는 구단을 설득한 뒤 이적하는 방법뿐이다. 스페인 경쟁 팀이 아닌 해외로 떠나야 한다.

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매체는 '맨체스터 시티에서 이미 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 생활을 경험한 만큼, 그의 이상적인 계획은 다시 잉글랜드로 돌아가는 것이 아니라 라리가에 남는 것이었다'면서도 '그러나 해외에서 거액의 제안이 들어온다면, 선수 매각을 거부하고 있는 구단의 입장이 흔들릴 가능성도 있다'고 주장했다.

사진=아틀레티코 유니버스

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지금 상황에서는 알바레스도 아틀레티코에 남는 선택지가 낫다는 판단을 하고 있다.

매체는 '현재로서는 알바레스 역시 단기적으로는 아틀레티코 복귀를 받아들인 것으로 보인다'며 '알바레스가 휴가지에서 구단이 제공한 훈련 프로그램을 시작했다는 사실은 정상적으로 복귀할 가능성이 크다는 신호로 해석되고 있다'고 강조했다.

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알바레스의 잔류가 유력해지면서 다음 시즌 아틀레티코가 일을 낼 수도 있다. 기회 창출에 능한 이강인이 박스 안 결정력이 뛰어난 알바레스를 확실히 조력할 것으로 보인다. 에이스를 잃지 않은 아틀레티코가 라리가 우승 경쟁에 합류하는 시나리오를 기대할 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com