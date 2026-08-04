[오피셜]포체티노 토트넘 복귀 없다! 미국 대표팀 2030년까지 계약 연장…"美 축구 전반에 걸친 프로젝트 담당"

마우리시오 포체티노 미국 축구 국가대표팀 감독. 사진=미국축구연맹

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[스포츠조선 강우진 기자]마우리시오 포체티노 감독이 미국 축구 국가대표팀 감독직 계약을 연장했다.

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미국축구연맹은 3일(한국시각) 마우리시오 포체티노 감독과 2030년까지 계약을 연장하는 새로운 계약에 합의했다고 발표했다.

연맹은 '이번 계약은 미국 남자축구대표팀 감독으로서 포체티노의 임기를 2030년까지 연장하는 것'이라며 '그와 코칭스태프가 성인 대표팀의 발전뿐 아니라 미국 축구 전반에 더욱 큰 영향을 미칠 수 있도록 하는 새로운 프로젝트의 시작을 의미한다'고 밝혔다.

명장으로 분류되는 포체티노는 지난 2024년 9월 미국 대표팀 지휘봉을 잡았다. 그의 주된 목표는 2026 FIFA 북중미 월드컵 준비였다. 새 계약에 따라 포체티노와 코칭스태프는 앞으로 성인 대표팀뿐 아니라 미국축구연맹의 전반적인 발전에도 참여한다. 이들은 국가대표 육성 시스템, 유소년 축구, 지도자 교육, 프로리그와의 협력, 그리고 미국 축구 전반의 다양한 기술 분야에 대해 자문 등을 제공하게 된다.

AP연합뉴스

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이번 계약은 포체티노가 이끈 2026 북중미 월드컵에서의 성과를 바탕으로 이루어졌다. 그의 지휘 아래 미국은 대표팀 역사상 세 번째로 조별리그를 1위로 통과했고, 32강에서는 보스니아 헤르체고비나를 2-0으로 꺾으며, 2002년 이후 처음으로 월드컵 토너먼트 승리를 거뒀다. 공격적인 축구를 앞세운 미국은 월드컵 5경기 모두에서 득점했고, 그 가운데 4경기에서는 2골 이상을 기록했다.

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포체티노 감독은 "지난 2년 동안 미국축구연맹과 함께 일하면서 엄청난 잠재력이 있다는 것을 분명히 확인했다"며 "월드컵 기간 팬들에게서 느낀 열정은 이곳에서 무엇이 가능한지를 더욱 확신하게 만들었다"고 전했다.

그러면서 그는 "우리가 가진 경험과 지식을 미국축구연맹의 더 많은 분야에 적용하고, 선수와 지도자, 각 대표팀의 성장 경로를 더욱 강화하는 데 기여할 수 있게 돼 매우 기쁘다"고 덧붙였다.

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이제 포체티노 감독은 미국 대표팀 감독으로서 2030 FIFA 월드컵을 준비한다. 사실상 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼로의 복귀는 불가능해졌다고 볼 수 있다. 앞서 포체티노 감독은 지난 월드컵이 시작하기 전 토트넘으로 복귀할 수도 있다는 의중을 드러내면서 토트넘 팬들을 기대하게 했다. 그러나 토트넘은 로베르토 데 제르비 감독과 장기 프로젝트를 시작한다. 대표팀과 재계약한 포체티노와의 만남은 2030년 이후를 기약해야할 것으로 보인다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com