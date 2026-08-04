'김민재의 아름다운 선행' 팬들에게 친선 경기 티켓 100장 뿌렸다…뮌헨 핵심 선수들 불참→흥행 저조 아쉬워

제주에 도착한 김민재. 연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]김민재가 팬들에게 바이에른 뮌헨의 방한 친선 경기 티켓을 선물한 것으로 알려졌다.

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독일 TZ는 3일(한국시각) '뮌헨은 한국에서 제주 SK와 친선 경기를 치른다'며 '김민재는 이를 위해 팬들에게 경기 티켓을 선물했다'고 보도했다.

제주는 많은 관중을 끌어들이지는 못하는 경기장이다. 제주 SK의 홈경기 평균 관중은 5385명에 불과했다. 제주월드컵경기장은 최대 2만9791명을 수용할 수 있다. 김민재는 현재 제주에서 뮌헨의 훈련에 참가하고 있다. 오는 4일 오후 8시에 열리는 이 경기는 많은 관심을 받지 못하면서 티켓 판매가 부진했다. 1만900명정도의 관중이 몰릴 것이라는 전망이 나왔다.

그러나 뮌헨 측은 2만4000장 이상의 티켓이 판매됐다고 밝혔고, 이날 있었던 공식 기자회견에서는 티켓이 매진됐다고 주장했다. 해당 경기 티켓은 최저 4만원대에서 최고 47만원대에 이른다. 적지 않은 가격이다. 그럼에도 불구하고 해리 케인과 마이클 올리세, 그리고 무시알라 등 스타플레이어들을 보기 위해 많은 팬들이 현장을 찾을 것으로 예상됐다. 하지만 이들이 2026 북중미 월드컵 이후 휴가 등 이유로 방한 경기에 불참하게 되면서 다소 김이 빠졌다. 주요 선수들이 아시아 투어에 불참하면서 예상 티켓 판매량이 15%가량 감소했다는 예상도 나왔다.

연합뉴스

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뮌헨은 이번 친선 경기의 흥행을 위해 자비를 썼다.

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TZ는 '김민재는 자비를 들여 약 100장의 티켓을 구매해 현지 주민들에게 나눠줬다'며 '여기에는 가족과 친구들도 포함됐다'고 전했다.

김민재는 앞서 2년 전 뮌헨이 한국 투어를 진행했을 당시에도 서울에서 열린 토트넘과의 친선 경기에 수백 명의 팬들을 초청한 바 있다. 이번에도 제주 SK와의 경기를 앞두고 의미 있는 선행으로 팬들을 감동시켰다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com