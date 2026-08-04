'식사마' 매직 여전하다! 현대컵 사상 첫 2연패 청신호...'김상식호' 베트남, 인도네시아전 3-0 승리→조별리그 무패 질주

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김상식 감독의 베트남이 무패 행진을 질주하며 2026년 아세안(ASEAN) 챔피언십 현대컵 2연패 청신호를 켰다.

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베트남은 3일(한국시각) 인도네시아 보고르의 파칸사리 스타디움에서 열린 인도네시아와의 2026년 아세안(ASEAN) 챔피언십 현대컵 조별리그 3차전 경기에서 3대0으로 승리했다.

준결승 진출의 향방을 가를 수 있는 이번 경기에서 베트남은 확실하게 승리를 거머쥐었다. 앞서 이번 경기를 앞두고 베트남은 1승1무, 인도네시아는 2승을 기록 중이었다. 베트남은 동티모르를 7대0으로 잡아냈으나, 싱가포르와 0대0 무승부에 그쳤다. 인도네시아는 캄보디아와 동티모르를 각각 5대1, 3대0으로 제압했다.

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베트남은 이번 승리를 통해 인도네시아를 3위로 밀어내고, 조 선두로 올라섰다. 패할 경우 자칫 준결승까지도 위태로울 수 있었던 상황에서 베트남은 승리로 미소를 지었다. 베트남은 3경기에서 무려 10골, 0실점이라는 엄청난 기세가 돋보였다. 아세안 챔피언십은 2년마다 동남아 축구 최강을 가리는 대회다. 과거 스즈키컵, 미쓰비시컵 등으로 불렸고 이번 대회 타이틀 스폰서가 현대로 바뀌었다. 베트남은 지난 2024년 대회에서도 우승을 차지했다. 사상 첫 대회 2연패에 도전한다.

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앞서 경기를 앞두고 김상식 감독은 "준결승 진출을 결정할 중요한 경기다. 어려운 원정 경기지만 우리는 승점 3점을 얻어야 한다. 승리를 위한 동기부여는 충분하다"고 강조했다. 다만 인도네시아는 쉽지 않은 상대였다. 최근 맞대결 전적에서는 인도네시아가 우위를 점하고 있었으며, 전임 감독인 파트리크 클라위베르트 감독 시절부터 귀화 선수를 가득 채운 선수단이 위력적이었다. 캐나다 대표팀 감독 출신인 존 허드먼 인도네시아 감독도 "이번 경기는 우리가 조 선두 경쟁 주도권을 가져올 수 있는 좋은 기회다"며 "중요한 순간에 강팀과 맞붙기 위해 이 대회에 참가한 것이다"고 기대감을 내비쳤다.

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경기는 초반부터 베트남이 승기를 잡았다. 전반 6분 응우옌 호앙 뚝의 패스를 수비 뒷공간으로 뛰어 들어간 응우옌 반 비엣이 받았다. 반 비엣은 골키퍼와 골대 사이 틈을 정확하게 노린 슈팅으로 골망을 흔들었다. 추가골도 오래 걸리지 않았다. 전반 15분 후방에서 호앙 뚝이 전달한 패스가 침투하는 응우옌 하이 롱 앞에 연결됐다. 하이 롱은 빠르게 상대 문전까지 파고 들었고, 박스 안에서 침착한 슈팅으로 인도네시아 골문 구석을 찔렀다.

전반을 2-0으로 리드한 채 마친 베트남은 후반에도 기새를 이어갔다. 후반 26분 르 팜 탄 롱의 패스가 수비 사이에 자리한 응우옌 쑤언 손에게 전달됐다. 쑤언 손은 곧바로 돌파 이후 골키퍼와 수비 사이를 뚫어내는 침착한 슈팅을 시도했고, 공은 골라인을 넘었다. 김 감독의 베트남은 인도네시아를 3대0으로 제압했다. A매치 무패 기록도 21경기(18승3무)로 늘렸다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com