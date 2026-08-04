韓 축구 역사상 이런 수비수 있었나...'월드컵 맹활약' 이한범, 유럽 명문 이적료 기록 갈아치웠다→"총액 170억 수준, 2029년까지 계약"

사진=클럽 브뤼헤 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범이 클럽 브뤼헤에 입단했다. 구단 이적료 기록까지 갈아치웠다.

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클럽 브뤼헤는 3일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '이한범이 브뤼헤와 2029년까지 계약을 체결했다. 24세의 대한민국 출신 중앙 수비수인 그는 덴마크의 FC 미트윌란에서 이적하게 되었다. 이한범은 2029년까지 계약을 맺었으며 등번호 3번을 달고 뛰게 된다. 클럽에 온 것을 환영한다'고 공식 발표했다.

이한범은 앞서 2일 브뤼헤 입단이 임박했다고 알려졌다. 벨기에의 니우스블라드는 '이한범의 공식 발표는 시간 문제인 것으로 보인다. 이한범은 오늘 아침 브뤼헤의 벨포트에서 구단 미디어 관계자들의 사진 촬영 현장이 포착됐다. 이는 곧 공식 채널을 통해 공개될 예정이다'고 밝혔는데, 불과 하루만에 공식 발표가 나왔다.

사진=클럽 브뤼헤 SNS 캡처

기회를 잡고 도약에 성공했다. FC서울 유망주에서 미트윌란으로 이적해 유럽 무대에 입성한 이한범은 2025~2026시즌 팀의 주축으로서 활약하며 리그와 유로파리그를 모두 누볐다. 오랜 적응 기간을 마치고 주전으로서의 가치를 맘껏 뽐냈다. 올여름 미트윌란과 계약이 1년 남은 이한범은 미트윌란과의 재계약을 거절하고, 다시 도약을 하길 원했다.

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브뤼헤의 영입 시도는 굉장히 속전속결이다. 하위 리그에 속한 선수의 재능에 주목한 것임에도 굉장히 빠르게 이한범 영입을 몰아붙이고 있다. 벨기에의 부트발벨기에는 '브뤼헤가 이한범 영입에 적극적으로 나서고 있다. 소식에 따르면 미트윌란은 500만~600만 유로의 초기 제안을 거절했다. 최종 이적료가 약 700만 유로에 달할 경우, 이한범은 클럽 브뤼헤 역사상 가장 비싼 수비수가 될 것'이라며 대단한 규모의 제안을 건넸다고 밝혔다.

사진=클럽 브뤼헤 SNS 캡처

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추정치로는 700만 유로를 뛰어넘는다. 벨기에의 부트발프리미어는 4일 '당초 이적료는 약 700만 유로로 거론됐으나, 실제 이적료는 훨씬 더 높은 것으로 드러났다. 소식에 따르면 브뤼헤는 미트윌란에 900만 유로의 고정 이적료를 지불할 예정이다. 성과에 따라 향후 이적료는 총액 1050만 유로(약 170억원)까지 오를 수 있다. 이는 이적시장에서 상당한 투자다'라고 평가했다. 이한범은 이번 이적으로 브뤼헤의 역대 수비수 이적료 기록을 갈아치운 셈이다.

연봉 또한 크게 오른 것으로 보인다. 부트발프리미어는 '선수 본인도 이번 이적으로 상당한 재정적 보상을 받게 되었다. 이한범은 브뤼헤에서 연봉 총액 200만 유로(약 32억원) 이상을 받게 될 예정이다. 브뤼헤와 3년 계약을 맺었으며, 향후 몇 년 동안 수비진에 안정감을 더해줄 것이다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com