[오피셜]손흥민 인생의 은인, 토트넘 복귀 가능성 삭제...2030년까지 계약 연장 확정! 포체티노, 미국과 동행 이어간다

사진=미국 대표팀 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]마우리시오 포체티노 감독이 미국 대표팀과 계약을 연장했다.

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미국축구연맹은 3일(한국시각) 홈페이지를 통해 '미국 축구연맹과 포체티노 감독이 2030년까지 계약 연장에 합의했다'고 공식 발표했다.

미국축구연맹은 '미국축구연맹과 마우리시오 포체티노 감독은 2030년까지 미국 대표팀 감독직을 유지하는 새로운 계약에 합의했다. 이번 계약으로 포체티노 감독과 코칭 스태프는 미국 대표팀의 성장을 지속하는 동시에 미국 축구계 전반에 더 큰 영향력을 행사할 수 있게 되었다. 새 계약 후 포체티노와 코치진은 미국 축구의 전반적인 발전 방향, 즉 국가대표팀 육성 시스템, 유소년 축구, 코칭 교육, 프로 리그 협력 및 축구계 전반의 기술적 측면에 대한 자문과 지원을 제공할 예정이다'고 밝혔다.

로이터연합뉴스

포체티노는 "월드컵 기간 동안 팬들이 보여준 열정은 우리가 무엇을 할 수 있는지에 대한 믿음을 더욱 굳건히 해주었다. 우리의 모든 경험과 지식을 미국 축구의 더 많은 분야에 접목하고, 협회 전반에 걸쳐 선수, 코치, 팀을 위한 발전 경로를 강화할 수 있는 기회를 갖게 되어 매우 기쁘다. 우리를 따뜻하게 맞아준 이 나라에서 축구에 지속적인 영향을 미치고, 그 영향이 경기장 안에서의 결과 그 이상으로 확장되기를 바란다"고 소감을 전했다.

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포체티노는 한때 유럽을 뒤흔든 신흥 명장 중 한 명이었다. 토트넘 시절 최고의 시간을 보냈다. 그는 유망주 육성과 선수 영입, 선수단 관리 능력에서 탁월한 능력을 선보였다. 특히 토트넘을 이끌고는 2018~2019시즌 유럽챔피언스리그 준우승을 기록했으며 EPL에서도 2위를 일궈낸 적이 있다. 그 중심에 손흥민도 있었다. 지난해 9월 맞대결 당시 "손흥민은 내 아들"이라고 언급할 정도로 토트넘 시절 두터은 연을 쌓았다. 이후 포체티노는 2019년 토트넘을 떠났다.

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2024년 9월 미국 대표팀에 부임했다. 이후 파리 생제르맹, 첼시 등을 거친 그로서는 비교적 아쉬운 선택, 그러나 점점 하락세를 겪는 상황에서 반전이 필요했기에 미국 대표팀 부임을 거절하지 않았다. 골드컵 결승 진출 등의 성과를 거뒀으나, 포체티노를 둘러싼 시선은 언제나 우려가 섞여 있었다. 2026년 북중미월드컵은 평가를 반전시킬 기회였다. 절반의 성공에 그쳤다. 16강 진출로 일부 만회는 했으나, 기대 이상의 성과라고 보기도 어려웠다. 일부 언론에서는 포체티노가 월드컵 기간까지 거둔 승점이 위르겐 클린스만보다 부족한 수준이라고 지적하기도 했다.

대회 탈락 후 포체티노는 계약이 만료되는 시점이었기에 말을 아꼈다. 다만 미국에서의 행복감은 숨기지 않으며 재계약 가능성을 인정했었다. 그는 "향후 몇 주 안에 축구협회가 원한다면 이야기를 시작할 수 있을 것"이라면서도 "지금은 잠시 휴식을 취하며 생각을 정리하고, 협회와 협의하여 어떤 결정을 내릴지 지켜볼 계획이다. 나는 지금 매우 행복하다"고 했다.

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결국 포체티노는 다시 미국 대표팀의 손을 잡았다. 4년의 시간을 함께 하기로 결정한 상황, 포체티노는 무려 6년에 가까운 시간을 미국 대표팀 감독으로서 보낼 것이 유력해졌다. 당초 월드컵 이후 가능성이 점쳐졌던 토트넘 복귀도 현재로서는 고려할 선택지가 아닐 것으로 보인다. 포체티노의 미국이 4년 후에는 어떻게 다를 지도 기대를 모을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com