[오피셜]첼시 노인정, '손흥민보다 2살 위' 베테랑 MF 헨더슨 영입 확정…제2의 제라드가 푸른 유니폼을 입는다

출처=첼시 SNS

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]잉글랜드 출신 베테랑 미드필더 조던 헨더슨(36)이 첼시 이적을 확정했다.

Advertisement

첼시는 4일(한국시각) 공식 채널을 통해 전 브렌트포드 미드필더 헨더슨 영입을 발표했다. 계약기간은 2028년까지 2년. 헨더슨은 "클럽의 규모, 존경하는 감독, 선수들의 수준을 고려했을 때, 이번 이적은 놓칠 수 없는 절호의 기회였다"며 "또한 구단주가 첼시의 성공과 발전을 얼마나 간절히 바라는지에 깊은 인상을 받았다. 나는 경기장 안팎에서 매일 최선을 다해 주변 선수들과 팀에 최대한 도움이 되는 것을 목표로 한다. 하루빨리 첼시에 합류하고 싶다"라고 입단 소감을 말했다.

헨더슨은 고향팀인 선덜랜드 소속으로 '운명'처럼 2008년 11월 첼시 홈구장 스탬포드브리지에서 첼시를 상대로 프로 데뷔전을 치렀다. 2011년 리버풀로 이적해 '안필드 전설' 스티븐 제라드의 뒤를 이어 2015년부터 주장 완장을 차고 2019년 UCL 우승, 2020년 EPL 우승 등 리버풀의 최전성기를 이끌었다. 리버풀에서 FA컵, 리그컵 2회, 커뮤니티 실드, 유럽 슈퍼컵, FIFA 클럽 월드컵 우승을 차지한 후 사우디프로리그의 알 에티파크로 이적했다. 이후 네덜란드의 아약스와 브렌트포드를 거쳐 36세 나이로 빅클럽에 입성했다.

잉글랜드 대표로 A매치 91경기에 출전했다. 유로 2020 준우승과 2026년 북중미월드컵 3위 달성을 뒷받침했다. 잉글랜드 대표팀 동료였던 동갑내기 공격수 대니 웰백과 첼시에서 한솥밥을 먹는다. 사비 알론소 첼시 감독은 스쿼드의 밸런스를 맞추는 차원에서 EPL에서 잔뼈가 굵은 30대 중반 베테랑을 둘이나 영입하는 과감한 판단을 내렸다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com