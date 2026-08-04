'韓 축구 에이스' 이강인, 이적하자마자 위기 모면...'독박 축구' 날벼락 피했다, AT 마드리드 핵심 공격수 "일단 구단 복귀 준비"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 거친 플레이에 막히는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 새 팀에서 함께 활약할 수 있는 공격수가 이적 대신 잔류 가능성에 불이 켜지고 있다.

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스페인의 마르카는 3일(한국시각) '훌리안 알바레스가 아틀레티코 마드리드의 훈련 계획을 진행 중이다'고 보도했다.

알바레스는 지난 2022~2023시즌 맨시티로 이적하며 본격적으로 유럽 무대에 자신의 이름을 알렸다. 2000년생의 어린 나이에도 탄탄한 밸런스와 뛰어난 드리블, 정확한 슈팅으로 맨시티 레전드 세르히오 아구에로를 떠오르게 하는 활약을 펼쳤다. 맨시티 합류 이후 2022년 카타르 월드컵 우승까지 차지한 알바레스의 가치는 천정부지로 뛰어올랐다.

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이후 엘링 홀란과의 경쟁에서 밀린 알바레스는 아틀레티코 마드리드 이적을 택했다. 2024~2025시즌 알바레스는 54경기 29골을 넣으며 아틀레티코의 핵심으로 떠올랐다. 2025~2026시즌도 52경기 20골-10도움, 활약은 여전했다.

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문제는 이적 관심이었다. 알바레스는 아틀레티코 잔류보다, 바르셀로나 이적을 원했다. 바르셀로나 외에도 파리 생제르맹, 아스널 등이 참전하며 이적설에 불이 붙었다. 다만 아틀레티코의 입장은 명확했다. 최소 1억 5000만 유로의 이적료를 원했다. 월드컵을 앞두고 이적 협상이 진전될 수 없는 이유였다. 2026년 북중미월드컵에서 알바레스는 4년 전 대회만큼 압도적인 활약은 아니었으나, 리오넬 메시를 보좌하며, 아르헨티나의 결승 진출에 일조했다. 이와 함께 알바레스에 대한 평가는 낮아지지 않았다.

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알바레스 또한 현재는 이적보다 잔류 가능성도 고려 중인 것으로 보인다. 월드컵 이후 휴식기를 보내고 있는 알바레스는 아틀레티코의 훈련 프로그램에 열정적으로 참여 중이라고 알려졌다. 마르카는 '알바레스는 최근 구단과 다시 접촉하여 각 국가대표 선수에게 맞춰진 맞춤형 훈련 계획을 시작하기로 했다'며 ' 이비자에서 휴가를 보내고 있는 그는 아틀레티코 마드리드의 홈구장인 메트로폴리타노에서 정한 지침을 준수하며 남은 9일간의 휴가를 보낸 후, 10일에 훈련장에 복귀하여 팀에 합류할 예정이다'고 설명했다.

이어 '바르셀로나 이적의 문은 완전히 닫혔다. 미겔 앙헬 길 또한 바르셀로나의 어떤 제안도 받아들이지 않겠다고 공개적으로 밝혔다. 선수의 상황은 결코 간단하지 않다. 아틀레티코에 남아 팬들의 분노를 감수할 것인지, 아니면 해외 구단의 제안을 받아 바르셀로나의 입장을 바꿔야 할지 고민에 빠졌다. 적어도 단기적으로는 훌리안이 아틀레티코 복귀를 받아들인 것으로 보인다'고 덧붙였다.

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올여름 알바레스가 이적하지 않는다면 한국 대표팀 에이스 이강인과 한 팀에서 뛰게 된다. 공격진의 중추적인 역할을 맡을 가능성이 큰 이강인으로서는 득점력이 떨어지는 알렉산데르 쇠를로트를 비롯한 일부 자원들보다 알바레스와의 호흡이 더 기대될 수밖에 없다. 이강인과 함께 공격에서의 존재감을 분담할 수있는 자원이다. 알바레스의 올여름 이적시장 행보가 결국 잔류로 이어질지도 마지막까지 주목해야 하는 이유다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com