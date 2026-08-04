[오피셜]'조규성과 헤어졌다' 대박, 손흥민-이강인이 속한 '한국인 100억 클럽' 가입, '메이드 인 K리그' 이한범 3년만에 스텝업…"병역면제 받아 탄탄대로"

사진=클럽 브뤼헤 SNS 캡처

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[스포츠조선 윤진만 기자]'넥스트 김민재' 이한범(24)이 유럽 진출 3년만에 한국인 100억 클럽에 가입했다.

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벨기에 명문 클럽 브뤼헤는 3일(한국시각) 대한민국 축구대표팀 수비수 이한범 영입을 발표했다. 계약기간은 2029년까지 3년으로, 등번호는 3번을 달았다. 벨기에 매체 'HNL', 덴마크 '딥스블라데트'에 따르면 이적료는 기본 700만유로(약 115억원), 최대 1050만유로(약 174억원)에 달한다. 연봉은 150만~200만유로(약 24억~32억원) 수준으로 알려졌다.

2023년 K리그 명문 FC서울에서 이적료 150만유로(약 24억원)에 덴마크 클럽 미트윌란으로 이적하며 유럽 진출의 꿈을 이룬 이한범은 3년이 지나 미트윌란에 최대 7배의 수익을 안겼다.

이한범은 손흥민(LA FC), 김민재(바이에른 뮌헨), 이강인(아틀레티코마드리드), 황희찬(울버햄튼), 황인범(포르투), 오현규(베식타시) 등에 이어 한국인 유럽파 이적료 100억원 클럽에 가입하는 영예를 누렸다.

사진=브뤼헤

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2023년 나폴리에서 이적료 5000만유로(약 823억원)에 뮌헨 유니폼을 입은 김민재가 한국인 이적료 순위 1위에 랭크했고, 이번여름 파리생제르맹에서 아틀레티코로 이적한 이강인이 4000만유로(약 658억원)로 2위, 2015년 레버쿠젠에서 토트넘으로 이적한 손흥민(3000만유로·약 493억원)이 3위를 기록 중이다.

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황희찬은 2022년 라이프치히에서 이적료 1670만유로(약 274억원)에 울버햄튼으로 이적했고, 오현규는 지난해 헹크에서 베식타시로 이적료 1400만유로(약 230억원)에 이적했다. 2024년 츠르베나 즈베즈다에서 이적료 700만유로에 페예노르트 유니폼을 입은 황인범은 2년 뒤인 이번여름 이적료 450만유로(약 74억원)에 포르투 유니폼을 입었다.

이한범은 한국인 수비수로는 김민재에 이어 두번째로 높은 이적료를 기록했다.

사진=클럽 브뤼헤 SNS 캡처

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'HLN'은 '700만유로는 이한범은 부상한 조엘 오르도네스의 복귀를 기다리는 상황에서 주전으로 활약할 것으로 기대되는 선수에게 충분히 지출할 만한 금액'이라고 전했다.

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이어 '이한범은 덴마크에서 매우 성공적인 시기를 보냈다. 지난 세 시즌 동안 리그 우승과 컵대회 우승을 한차례씩 차지했다. 특히, 지난시즌 컵대회 결승전에서 코펜하겐을 상대로 결승골을 넣기도 했다'며 '또한 북중미월드컵 조별리그 3경기에 모두 풀타임 출전했다. 한국은 (벨기에 출신)휴고 브로스 감독이 이끄는 남아공에 패하며 조별리그에서 탈락했다'라고 조명했다.

'HLN'은 '덧붙여, 이한범은 한국에서 의무 군 복무를 면제받은 선수 중 한 명이다. 2023년 아시안게임에서 한국 대표팀 일원으로 금메달을 획득하여 병역 면제를 받았다'라고 소개했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사하는 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이한범은 8일 코르트레이크와의 리그 개막전에서 브랜든 미첼의 중앙 수비수 파트너로 출전할 가능성이 높다.

1891년 창단한 클럽 브뤼헤는 지난 2025~2026시즌 포함 총 20차례 벨기에 리그를 제패한 전통 강호다. 지난해부터 크로아티아 출신 이반 레코 감독이 팀을 이끌고 있다.

이한범은 수비진에서 벨기에 국가대표 미첼, 에콰도르 국가대표 오르도네스, 바이에른 뮌헨과 인터밀란 등에서 활약한 골키퍼 얀 좀머 등과 호흡을 맞출 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com