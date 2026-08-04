[오피셜]'안티 인판티노 확산' 웨일스→세르비아→스웨덴, 궁지에 몰린 인판티노 FIFA 회장 4선 지지 철회 선언.."더이상 신뢰하지 않는다"

FILE - FIFA President Gianni Infantino looks on during the women's Premier League match between Al Ahli FC and Al Ittihad FC at the Al- Ahli Club stadium in Jeddah, Saudi Arabia, Thursday, Dec 14, 2023. (AP Photo/Manu Fernandez, File) FILE PHOTO

FILE - FIFA President Gianni Infantino gestures as he meets the media at the FIFA World Cup closing press conference in Doha, Qatar, Friday, Dec. 16, 2022. (AP Photo/Martin Meissner, File) FILE PHOTO

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[스포츠조선 노주환 기자]전 세계 축구계에서 '안티 인판티노' 정서가 들불처럼 빠르게 확산되고 있다. 현 국제축구연맹(FIFA) 회장인 지아니 인판티노에 대한 지지 철회가 이어지고 있다.

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스웨덴축구협회는 웨일스, 세르비아축구협회와 함께 4일(한국시각) 인판티노 회장의 재선 출마에 대한 지지를 철회했다. 조만간 잉글랜드축구협회도 같은 입장을 발표할 것으로 알려졌다.

세계 축구를 관장하는 단체의 수장에 대한 반발은 월드컵 지분을 민간 투자자에게 매각하려던 그의 계획이 실패한 이후 더욱 거세졌다. 월드컵을 포함한 대회들을 관장하는 신설 법인의 지분 약 20%를 매각해 민간 투자자로부터 최대 42억달러를 확보하려던 FIFA의 야심한 제안은 이해 관계자들의 거센 반대에 부딪혀 지난주 철회됐다.

스웨덴 축구협회는 "3일 임시 이사회에서 우리 협회는 차기 재선에서 인판티노 FIFA 회장을 지지하지 않기로 결정했다"면서 "이는 FIFA 내부의 발전 과정과 조직 지도부에 대한 장기적인 평가에 따른 것이다. 이번 결정은 지배구조, 투명성, 경영 측면에서 반복적으로 나타난 결함에 근거한 것이며, 이는 인판티노의 리더십에 대한 신뢰가 더 이상 존재하지 않음을 의미한다"고 밝혔다.

FILE - UEFA President Aleksander Ceferin, right, and FIFA President Gianni Infantino pose during the 48th UEFA congress in Paris, Thursday, Feb. 8, 2024. (AP Photo/Christophe Ena, File) FILE PHOTO

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이에 앞서 웨일스는 인판티노에 대한 지지를 공식적으로 철회한 첫 번째 축구협회가 됐다. 웨일스축구협회는 성명을 통해 "웨일스축구협회는 2027년부터 2031년 임기의 FIFA 회장 재선에 출마한 인판티노의 후보 지지를 철회함을 확인한다"고 발표했다. 또 그들은 "최근 올바른 지배구조, 절차, 리더십, 가치, 이해관계자 관리, 소통, 건전한 판단력 등에서의 실패로 인해, 인판티노가 세계 축구의 수장으로 남아있는 것에 대해 웨일스축구협회가 가졌던 신뢰를 잃는 상황에 이르렀다. 축구의 가치를 우선시하지 못한 것은 우리가 받아들일 수 없는 실패"라고 설명했다.

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잉글랜드축구협회 역시 인판티노에 대한 지지를 철회할 예정이며, 세르비아도 웨일스의 뒤를 이었다. 세르비아축구협회는 성명에서 "세르비아축구협회는 인판티노의 FIFA 회장 연임에 대한 지지를 철회했다"면서 "지난 5월 25일 인판티노에게 서면으로 지지 의사를 전달했지만 최근 FIFA와 회장 개인의 이미지 및 평판을 심각하게 손상시킨 일련의 사건들을 면밀히 검토한 결과, 이것만이 유일하게 논리적이고 합리적인 결정이다"라고 설명했다.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: FIFA President Gianni Infantino and U.S. President Donald Trump watch the medal at the award ceremony following the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

2016년 2월 FIFA 수장에 오른 인판티노 회장은 올해 4월 밴쿠버 FIFA 총회에서 회장 선거 출마를 선언했다. 2027년 3월 모로코에서 열릴 선거를 통해 2027~2031년 임기의 4선(4연임)에 도전할 것으로 보인다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com