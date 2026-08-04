[오피셜]'아르벨로아 효과 놀랍다' EPL 풀럼, 하루에 레알 마드리드 출신 영건 2명 동시 영입..'공격수 가르시아, 미드필더 팔라시오스..증명해 보이겠다"

가르시아(오른쪽) 팔라시오스 캡처=풀럼 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 풀럼이 스페인 거함 레알 마드리드로부터 같은 날 동시에 장래가 밝은 영건 두 명을 동시에 영입했다. 전 레알 마드리드 사령탑 알바로 아르벨로아가 풀럼 사령탑에 오른 후 이 같은 선수 영입이 이뤄졌다.

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풀럼 구단은 4일(한국시각) 레알 마드리드로부터 젊은 공격수 곤살로 가르시아의 계약을 확정했다고 발표했다. 이어 미드필더 세사르 팔라시오스도 영입 확정을 알렸다. 둘 다 계약 기간은 5년이다. 클럽이 1년 추가 연장 옵션을 갖기로 했다.

가르시아 캡처=풀럼 구단 SNS

만 22세의 가르시아는 2025년 클럽 월드컵에서 뛰어난 활약을 펼치며 사비 알론소 감독 하에 레알 마드리드 1군으로 도약했다. 하지만 이후 가르시아는 1군에서 출전 기회를 잡는 데 어려움을 겪었으며, 라리가 30경기에서 6골 1도움을 기록했다.

풀럼은 가르시아와 2031년 6월까지 함께 하기로 했다. 12개월 추가 연장 옵션이 포함됐다. 가르시아는 풀럼에서 전 레알 마드리드 사령탑 아르벨로아와 다시 만났다. 풀럼은 이적료를 공개하지 않았지만 일부에선 3400만파운드에다 옵션 170만파운드를 더한 금액이 오간 것으로 알려졌다. 가르시아는 구단 공식 채널과의 인터뷰에서 "이곳에 오게 돼 매우 감사하고 기쁘다. 저를 믿어준 이사회와 아르벨로아 감독님께 감사드리며, 정말 매우 기대된다"고 말했다.

팔라시오스 캡처=풀럼 구단 SNS

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만 21세의 팔라시오스는 레알 마드리드 카스티야(2군)에서 높은 평가를 받았지만 1군에서 자리를 잡지 못했다. 팔라시오스는 지난 2025~2026시즌 레알 마드리드 소속으로 모든 대회 통틀어 7경기에 출전했으며, 아르벨로아 감독 아래에서 데뷔전을 치렀다. 풀럼은 팔리시오스를 영입하는 과정에서 레알 마드리드에 이적료 1000만유로를 지불한 것으로 알려졌다.

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팔라시오스는 구단 채널과의 인터뷰에서 "이곳에 오게 되어 매우 감격스럽다. 제 커리어에서 완벽한 단계라고 믿는다"라며 "클럽이 저에게 큰 신뢰를 보여주고 있다. 경기장에서 이를 증명해 보이겠다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com