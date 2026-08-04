'충격, 둘이 더 단단해지는 거야' 英 매체 보도 '트럼프 대통령, 궁지에 몰린 인판티노 회장 지키기 위해 무슨 일이라도 할 것이다'

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: FIFA President Gianni Infantino and U.S. President Donald Trump prepare for the award ceremony after the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]미국 도널드 트럼프 대통령이 궁지에 몰린 지아니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 자리를 유지하기 위해 '가능한 모든 것'을 할 의향이 있는 것으로 알려졌다.

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영국 매체 '텔레그래프'에 따르면 트럼프는 현재 인판티노의 직위를 유지하기 위해 '가능한 모든 일'을 할 의사가 있다. 이 매체가 인용한 한 소식통은 "인판티노는 역대 최고의 월드컵을 개최하는 데 있어 우리에게 큰 도움을 주었다. 트럼프 대통령은 그에게 매우 깊은 인상을 받았으며, 그를 돕기 위해 자신의 권한 내에서 모든 것을 다할 것이라 확신한다"고 말했다. 그는 "대통령은 매우 의리가 있는 인물이기 때문에 그에 대한 태도를 바꾸지 않을 것이라고 본다. 인판티노는 미국이 월드컵 개최권을 확보하는 데 기여했으며, 그 점에 대해 매우 감사하게 생각한다"고 설명했다.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: FIFA President Gianni Infantino and U.S. President Donald Trump watch the medal at the award ceremony following the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

인판티노 회장은 최근 스페인의 우승으로 막을 내린 북중미월드컵 개최 과정에서 트럼프 대통령과 굉장한 친분을 과시했다. 작년 12월, 인판티노 회장은 FIFA 평화상을 제정한 후 첫 수상자인 트럼프 대통령에게 수여했다. 또 이번 월드컵에서 결승전 하프 타임쇼, 경기 중간 두 차례 하이드레이션 브레이크 같은 새로운 걸 도입해 큰 논란을 빚었다. 축구 월드컵의 기본을 버리고 다분히 공동 개최지 미국의 목소리를 반영했다는 비판을 받았다.

President Donald Trump speaks as FIFA President Gianni Infantino listens at a reception at Trump Tower in New York, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

인판티노 회장에 대한 신뢰는 트럼프 대통령과 연계된 미국 사모펀드에 월드컵 지분 21%를 매각하려던 그의 계획 이후 역대 최저 수준으로 떨어졌다. 그 계획 발표 이후 유럽축구연맹, 아시아축구연맹 등이 연달아 월드컵 보이콧 움직임으로 맞섰다. 이에 깜짝 놀란 인판티노는 자신의 계획을 철회했다. FIFA 회장 4선 도전을 선언한 인판티노를 지지하지 않겠다는 각국 축구협회의 선언까지 이어지고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com