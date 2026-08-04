'얼마면 되는데, 맨유 원하는 거 불러봐' 튀르키예 페네르바체, '임대 우등생' 래시포드 사고 싶다..'이적료, 높은 주급 등 변수 많다'

TAMPA, FLORIDA - JUNE 06: Marcus Rashford #11 of England looks on at half time during the international friendly match between England and New Zealand at Raymond James Stadium on June 06, 2026 in Tampa, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]튀르키예 명문 페네르바체가 잉글랜드 국가대표 공격수 마커스 래시포드(맨체스터 유나이티드) 영입을 위해 막대한 자금을 투입할 수 있다는 보도가 나왔다.

Advertisement

영국 대중지 '더 선'에 따르면 페네르바체가 래시포드의 잠재적 선택지로 떠올랐으며, 이적을 성사시키기 위해 큰 돈을 쏟아부을 준비를 마쳤다고 한다. 이미 페네르바체가 계약 조건을 파악하기 위해 이미 래시포드 측 에이전트에 접촉했다.

새롭게 페네르바체 지휘봉을 잡은 이스마일 카르탈 감독은 2013~2014시즌 이후 정규리그 우승을 노리는 페네르바체 이사회로부터 전폭적인 지원을 받고 있다. 페네르바체는 지난 2025~2026시즌 정규리그에서 갈라타사라이에 승점 3점이 부족해 2위에 머물렀다. 이번 여름 이적시장에서 유럽 빅리그에서 검증된 공격수 베다트 무리키, 메이슨 그린우드, 수비수 나단 아케를 영입했다. 무리키는 마요르카에서, 그린우드는 마르세유에서, 아케는 맨체스터 시티에서 각각 영입했다. 여기에 래시포드까지 더해 막강한 스쿼드를 구축하겠다는 것이다.

TAMPA, FLORIDA - JUNE 06: Marcus Rashford #11 of England looks on prior to the international friendly match between England and New Zealand at Raymond James Stadium on June 06, 2026 in Tampa, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

만 28세의 래시포드는 지난 시즌 스페인 FC바르셀로나에서 임대 생활을 보내며 49경기에서 14골을 기록했다. 거의 전성기 시절의 폼을 회복했다는 평가를 받았다. 래시포드는 최근 막을 내린 북중미월드컵에도 잉글랜드 국가대표로 참가했다. 그렇지만 바르셀로나로의 완전 이적은 실패로 끝났다. 바르셀로나는 래시포드를 완전 영입할 수 있는 옵션을 보유하고 있었으나, 대신 상대적으로 젊은 잉글랜드 국가대표 윙어 앤서니 고든을 영입했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 18, 2026 England's Marcus Rashford during the warm up before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck

Advertisement

래시포드는 원 소속팀 맨유의 프리시즌 캠프에 합류한 상황이다. 현재 래시포드의 거취는 매우 불투명하다. 맨유 구단 경영진은 래시포드를 매각하고 싶어한다. 반면 마이클 캐릭 맨유 감독은 래시포드를 쓸 의사도 갖고 있는 것으로 알려졌다. 페네르바체 이적은 좀더 지켜봐야 한다. 아직 변수가 많다. 맨유 구단은 헐값에 래시포드를 팔 의사가 없다. 래시포드의 30만파운드가 넘는 높은 주급도 이적에 걸림돌로 작용할 수 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com