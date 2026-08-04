인판티노 반대파 결집 "사퇴 안하면 FIFA 업무 협조 안해" 초강경 카드 압박[BBC]

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[스포츠조선 전영지 기자]잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 상황이 사면초가, 고립무원, 점입가경이다.

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4일 영국 BBC는 유럽축구연맹(UEFA) 고위 소식통을 인용, '인판티노 반대 세력들이 사퇴 없이는 FIFA와의 '비협조'를 불사하겠다고 위협하고 나섰다'고 보도했다.

이 반란에 참여한 일부 인사들은 인판티노 회장의 FIFA 대회 지분을 민간 투자자에게 매각하려던 계획 철회 후 후폭풍이 거세지는 가운데 그가 자리를 유지하는 한 '돌아올 수 없는 강을 건넜다'고 선언했다.

제안된 업무 방해의 구체적 내용은 불분명하지만, 한 고위 관계자는 FIFA 회의 참석을 거부하는 행동이 "분명히 예상된다"고 말했다. 이는 UEFA가 인판티노의 독단적 제안에 대해 법적 대응을 시사하고 웨일스가 인판티노의 FIFA 회장 4선 지지를 공개 철회한 가운데 나온 것이며, 잉글랜드 축구협회(FA)도 그 뒤를 따를 것으로 보인다. 3월 인판티노 회장은 마지막 임기를 위한 재선에 나설 예정이며, 당선되려면 211개 FIFA 회원국 중 과반 이상인 106표를 얻어야 한다. 소식통들은 스코틀랜드 축구협회 역시 UEFA의 불신임 입장과 뜻을 같이하고 있다고 밝혔다.

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인판티노의 리더십은 이미 유럽, 북중미 및 카리브해 거버넌스로부터 의문이 제기됐고, UEFA와 북중미카리브축구연맹(Concacaf)은 해당 계획을 비판하는 성명을 발표했다.

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세르비아, 스웨덴, 핀란드도 지지를 철회한 가운데 모로코, 카타르, 레바논, 쿠웨이트, 스리랑카 등은 그의 FIFA 리더십이 유지돼야 한다는 지지를 표명했다. UEFA는 55표, 아프리카는 54표, 아시아는 46표, 북중미 및 카리브해는 35표, 오세아니아는 11표, 남미축구연맹은 10표의 투표권을 가지고 있다.

아시아축구연맹(AFC)은 UEFA 및 Concacaf와 연대를 선언했지만 아프리카, 남미, 오세아니아는 인판티노의 계획을 비판하지 않았다.

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그러나 FIFA 평의회가 비상회의를 통해 인판티노의 사임을 강제할 수도 있다. 37명의 FIFA 평의회 위원 중 19명이 요청할 경우 발동되며, 회의는 2주 이내에 개최돼야 한다.

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UEFA는 9명, AFC는 7명, 북중미 및 카리브해는 5명, 아프리카는 6명, 남미 5명, 오세아니아는 3명의 위원을 두고 있다. 여기에 인판티노 회장과 마티아스 그라프스트룀 사무총장이 포함돼 평의회가 완성된다.

FIFA와 인판티노 회장은 월드컵을 포함한 주요 대회를 운영할 상업적 자회사를 설립하고자 했으며, 외부 투자자들이 여기에 지분을 매수할 수 있도록 하는 계획을 세운 바 있다. 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)'라는 이름의 신설 자회사에 "제3자가 소수 비지배 지분 투자를 하도록 초청할 것"이라고 밝힌 바 있다.

텔레그래프는 UEFA는 인판티노에게 보낸 서한을 입수해 "FIFA가 제안한 FFE 계획으로부터 발생하거나 이와 관련된 법적 조치, 중재 및/혹은 규제 기관 진정(통틀어 '소송 절차')을 적극적으로 검토하고 있다"고 밝혔다.

UEFA는 문서의 일상적인 파기나 삭제를 초래할 수 있는 내부 정책과 무관하게, FIFA가 보유한 "모든 문서 및 전자 저장 정보"를 "보존"하기 위한 "즉각적인 조치"를 취할 것을 요구했다.

인판티노 회장은 211개 전체 FIFA 회원국에 편지를 보내 자신의 논란 많은 제안을 지지할 경우 4000만 달러를 받게 될 것이라며, 초기 2000만 달러를 받으려면 9월 19일까지 답하라는 시한을 설정했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠시너의 친동생 조슈아 쿠시너가 설립한 미국의 벤처 캐피털 회사, 라이브 이터널(Thrive Eternal)이 FFE를 위한 투자자 그룹을 이끌 예정이었다.

투자 계획과 관련한 모든 문서를 요구한 UEFA의 청구 대상에는 "이메일, 인스턴트 메시지(WhatsApp, Signal, Teams, Slack 등 모든 플랫폼), SMS, 서면 서신 및 회의록"이 포함됐고 "FIFA 임직원, 위원회 위원, 컨설턴트, 대리인 또는 모든 FIFA 회원국 협회, 대륙연맹, 방송사, 스폰서, 금융 기관"이 개입된 문서들이 해당된다.

9월 19일 마감 시한과 관련해 UEFA는 "설계, 모델링, 법적 근거, 승인 및 회원국 협회와의 소통을 포함 FIFA 회원국 협회에 대한 지불 구조와 관련된" 문서들을 보존하기를 원한다고 덧붙였다.

UEFA는 인판티노 회장에게 영업일 기준 5일 이내에 서한 수신을 서면으로 확인하고, "본 통지서를 수령하고 이해했음"과 "요구된 대로 관련 자료를 보존하기 위해 즉각적인 조치를 취했음"을 확인할 것을 요구했다. 로라 맥앨리스터 UEFA 부회장은 "FFE 구상에 이르는 한심한 행정 절차에 대해 사실상 매우 명확한 행동 촉구를 한 것"이라고 평가했다.

BBC 라디오 5 라이브에 출연한 그녀는 "다시는 이런 일이 발생하지 않도록 책임성을 확보하기 위해 이번 재앙적인 절차로부터 교훈을 얻어야 한다"면서 축구 역사상 큰 전환점이 될 이번 사태에서 다른 이들도 인판티노에 대한 지지를 철회하는 데 동참하기를 희망했다. "일방적인 계획 때문에 발생하는 불을 계속 끌 수는 없다"며 "이제는 내년에 리더십의 교체가 이루어지기를 진심으로 바란다"고 말했다.

인판티노가 자리에 남아있는 한 FIFA에 비협조하겠다는 위협과 법적 대응 경고

는 큰 의미다. BBC는 '이러한 전술은 이미 사면초가 상태인 인판티노 회장을 더욱 고립시키기 위해 설계된 것'이라면서 '만약 이 수단으로도 그를 사임시키지 못한다면, UEFA와 북중미 카리브해 축구연맹(Concacaf)의 반란군들은 다른 지역, 특히 주요 격전지가 된 아시아 국가들이 반란에 합류하도록 설득되기를 바랄 것"이라고 평했다. 'UEFA는 세상 나머지 지역에 이래라저래라 지시하는 것처럼 보이는 상황을 피해야 한다는 점을 잘 알고 있으며, 인판티노가 남미와 아프리카에서 여전히 상당한 지지를 받고 있다는 점도 분명하다'면서 '세계 축구가 이만큼 분열된 적은 일찍이 없었으며, 인판티노의 반대파들은 그가 스스로 물러나기를 거부할 경우 내년 그에 맞설 단일 대항마를 찾기 위해 노력할 것으로 보인다'고 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com