[오피셜]"韓 축구 초대형 호재!" '1050만유로' 이한범, '벨기에 명문' 클럽 브뤼헤 입단 '덴마크컵 결승골 우승→2023년 아시안게임 금메달' 기대감

사진=클럽 브뤼헤 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 수비수 이한범이 새 둥지를 찾았다. 미트윌란(덴마크)을 떠나 벨기에 명문 클럽 브뤼헤에 입단했다.

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클럽 브뤼헤는 3일(이하 한국시각) 구단 채널을 통해 '이한범과 2029년까지 3년 계약을 했다. 등번호는 3번이다. 미트윌란에선 2025~2026시즌 덴마크컵 결승전 결승골로 우승컵을 들어올렸다. 한국 대표팀에선 16경기에 나섰다. 2023년엔 아시안게임에서 한국의 금메달 획득에 기여했다'고 공식 발표했다. 덴마크 언론 '팁스블라뎃'에 따르면 이한범의 이적료는 1050만유로(174억원)다. 이는 이한범이 K리그1 FC서울에서 미트윌란으로 이적할 때 발생한 이적료 150만유로의 7배에 달하는 금액이다.

기대감이 높다. 벨기에 언론 'HLN'은 '이한범은 미트윌란에서 매우 성공적인 시간을 보냈다. 참고로 이한범은 2023년 열린 항저우아시안게임에서 금메달을 획득하며 병역 혜택을 받은 선수 중 한 명'이라고 소개했다.

사진=클럽 브뤼헤 구단 공식 계정 캡처

이한범은 올 여름 이적설의 중심에 있었다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 비롯해 이탈리아, 프랑스 등 전역의 관심을 한 몸에 받았다. 앞서 영국 언론 '팀토크'는 '수비수 이한범을 향한 관심이 유럽 전역에서 커지고 있다. 리버풀, 리즈, 첼시, 뉴캐슬 유나이티드, 브라이턴(이상 잉글랜드) 등은 최근 몇 달 동안 그를 지켜본 클럽이다. 그는 EPL 뿐만 아니라 나폴리(이탈리아), 리옹(프랑스) 등의 관심을 받고 있다'고 했다. 크리스티안 바흐 바크 미트윌란 스포츠 디렉터도 덴마크 언론을 통해 "이한범은 우리 팀에서 좋은 활약을 보여줬다. 당연히 빅클럽들의 관심도 있다. 이제 선수와 어떤 구단이 적합할지, 이적료는 얼마가 좋을지 알아내는 것은 우리의 몫"이라고 말했다.

사진=클럽 브뤼헤 구단 공식 계정 캡처

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2002년생 이한범은 연령별 대표팀을 두루 거친 엘리트다. FC서울에서 성장해 2023년 여름 이적 시장을 통해 미트윌란으로 이적했다. 그는 미트윌란에서 두 시즌 가까이 거의 경기에 나서지 못했다. 첫 시즌 두 경기밖에 뛰지 못했다. 그러나 2024~2025시즌 막판 힘겹게 기회를 잡았고, 이를 놓치지 않았다. 그는 2025~2026시즌 팀의 핵심 센터백으로 활약했다. 특히 코펜하겐과의 덴마크컵 결승전에선 헤더 결승골로 팀의 1대0 승리에 앞장섰다. 그는 미트윌란 소속으로 3시즌 동안 67경기에 나서 3골을 기록했다.

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성장을 거듭한 이한범은 2026년 북중미월드컵 최종 명단에 이름을 올렸다. 체코와의 조별리그 A조 첫 경기에서 장신 공격수들을 꽁꽁 묶었다. 멕시코와의 두 번째 경기에서는 '주포' 훌리안 키뇨네스(알 카디시야)를 막아세웠다. 그는 남아공과의 최종전까지 세 경기 모두 선발로 나서 활약했다.

한편, 클럽 브뤼헤는 지난 시즌 벨기에 리그 우승팀이다. 리그에서만 20차례나 정상에 오른 전통의 강호다. 안더레흐트(34회)에 이어 역대 최다 우승 2위다. 한국 선수로는 설기현(은퇴) 홍현석(마인츠) 오현규(베식타시) 등이 벨기에 리그를 거쳐 더 큰 무대로 나아갔다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com