둘 합쳐 72살! 거꾸로 가는 알론소의 '영→올드' 대실험, 英 '정신적인 지주' 헨더슨 첼시 이적 확정…"거절할 수 없는 엄청난 기회" 환호

첼시 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]또 한명의 1990년생, 36세 '베테랑'이 첼시에 둥지를 틀었다.

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대니 웰백에 이어 잉글랜드 국가대표팀의 '정신적인 지주' 조던 헨더슨의 첼시 이적이 확정됐다. 첼시는 4일(이하 한국시각) 헨더슨의 영입을 발표했다. 계약기간은 2년이다.

선덜랜드에서 프로에 데뷔한 그는 리버풀에서 꽃을 피웠다. 492경기에 출전한 '전설' 헨더슨은 리버풀 주장으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 포함해 유럽챔피언스리그, FA컵, 리그컵 등 8개의 트로피를 들어올렸다.

리버풀에서 커리어를 마감한 후 사우디아라비아, 네덜란드 리그에서 뛴 그는 지난 시즌 브렌트포드 둥지를 틀며 EPL로 돌아왔다. 헨더슨은 최근 첼시 이적을 위해 브렌트포드와 상호 합의 하에 계약을 해지했다.

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헨더슨은 최근 막을 내린 2026년 북중미월드컵에선 잉글랜드 축구의 새 역사를 쓴 썼다. 부상으로 6분 출전에 그쳤지만 잉글랜드 선수 최초로 4회 월드컵 무대를 밟았다.

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그는 6일 멕시코에 3대2로 승리한 후 축하 행사 도중 A보드판을 뛰어넘으려다 착지 과정에서 손목이 골절됐다. 헨더슨은 수술을 받은 후 잉글랜드대표팀에 재합류해 마지막 여정까지 함께했다. 그는 A매치 91경기에 출전했다.

출처=첼시 SNS

헨더슨은 "구단의 규모, 매우 존경하는 감독, 그리고 선수들의 기량을 고려했을 때, 거절할 수 없는 엄청난 기회였다. 나에게 중요한 것은 경기장 안팎에서 매일 최선을 다해 주변 선수들과 팀을 최대한 돕는 것이다. 하루빨리 시작하고 싶다"고 밝혔다.

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첼시는 이번 여름 사비 알론소 감독 시대를 열었다. 헨더슨은 체질 개선의 마침표다. 첼시는 수년간 대대적인 투자에도 불구하고 빛을 보지 못했다. 지난 시즌에는 10위에 머물렀다. 젊은 선수의 영입에 초점을 맞추다보니 기복이 컸다.

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첼시는 애스턴 빌라의 모건 로저스(24)와 아탈란타의 마르코 팔레스트라(21) 등을 영입했다. 로저스의 이적료는 무려 1억1700만파운드(약 2250억원)였다. 첼시는 물론 잉글랜드 선수 최고 몸값이 새롭게 경신됐다.

그리고 맨유 출신의 웰백에 이어 헨더슨을 수혈하며 안정에 방점을 찍었다. 첼시는 2일 웰백의 영입을 먼저 공개했다.

영국의 'BBC'는 최근 헨던스과 웰백의 영입에 대해 '지난 두 시즌 동안 프리미어리그에서 가장 어린 선수단을 유지해 온 첼시에 경험을 더하기 위한 알론소 신임 감독의 노력의 일환이다. 첼시가 젊은 선수에 집중하는 탓에 주요 대회에서 우승을 차지하지 못하는 것으로 판단했다'고 설명했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com