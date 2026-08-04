어딜 가든 손흥민 우승 도전 망친다...'EPL 레전드' 더브라위너, 깜짝 MLS 이적설 점화 "메시의 마이애미, 레반도프스키의 시카고 관심"

사진=X 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]케빈 더브라위너의 미국 메이저리그사커(MLS) 이적 가능성이 관심을 받고 있다.

Advertisement

스페인의 문도데포르티보는 3일(한국시각) '리오넬 메시의 새로운 파트너, 인터 마이애미로 이적할 스타 선수'라며 더브라위너의 행보에 주목했다.

문도데포르티보는 '마이애미는 유럽에서 모든 것을 이룬 축구 선수들이 해외에서 새 도전을 찾고자 할 때 가장 매력적인 팀이 됐다. 더브라위너는 올여름 나폴리를 떠날 가능성이 있다. 니콜로 스키라에 따르면 그는 인터 마이애미와 샌디에이고FC의 관심을 받았었다. 이제 다시 MLS의 관심을 받고 있다. 마이애미가 그를 영입하려고 하며, 시카고 파이어와 샌디에이고도 노리고 있다'고 전했다.

로이터연합뉴스

더브라위너는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역대 최고의 미드필더 중 한 명으로 꼽히는 정상급 선수다. 2015년 맨시티 이적 이후 줄곧 핵심으로 활약했으며, 구단도 더브라위너와 함께 EPL 우승 6회, FA컵 우승 2회, 리그컵 우승 5회, 유럽챔피언스리그 우승 1회 등 엄청난 업적을 쌓았다. 꾸준한 활약으로 EPL 역대 도움 2위(119개)에도 올랐다. 다만 시간을 모두 거스를 수는 없었다. 지난 2022~2023시즌부터 줄곧 부상 문제가 반복됐던 더브라위너는 올 시즌도 부상으로 많은 경기를 결장 중이다. 부상이 쉽게 회복되지 않는 나이가 되자 맨시티도 재계약을 고민했다. 결국 이별을 택하며 2024~2025시즌 이후 나폴리로 이적했다.

Advertisement

다만 나폴리에서 더브라위너의 여정은 순탄치 않았다. 오른쪽 허벅지의 대퇴이두근 부상으로 장기간 결정하며, 시즌을 제대로 치르지 못했다. 시즌 종료 후에는 파격적인 인터뷰로 모두를 놀라게 했다. 감독이었던 안토니오 콘테를 저격했다. 더브라위너는 "콘테 감독은 나와 축구에 대한 관점이 매우 달랐고, 이를 숨길 이유도 없다. 내 포지션에 나는 뛰지 못했다"며 "축구는 즐거워야 하는데, 이번 시즌에는 그런 부분이 조금 부족했다"고 지적했다.

로이터연합뉴스

Advertisement

구단과의 이별도 고려 중임을 암시했다. 더브라위너는 "계약 기간이 1년 남았으나, 구단과 이야기를 나누고 싶다. 지난 시즌 우리가 어떻게 플레이할지에 대한 약속이 있었으나, 이뤄지지 않았다. 그런 것들이 아쉽다"고 했다.

이런 상황에서 차기 행선지로 MLS가 떠오르며 더브라위너의 선택에 관심이 쏠리고 있다. 더브라위너가 유력 후보로 떠오른 마이애미, 시카고로 향한다면 MLS 최고 전력으로 도약하기에 부족함이 없다. 마이애미에는 메시, 시카고는 로베르토 레반도프스키가 활약 중이다. 두 팀은 손흥민의 LAFC, 토마스 뮐러의 밴쿠버와 함께 유력한 우승 후보로 꼽힌다. 거기에 더브라위너까지 더해진다면 우승 1순위로 도약하는 것도 무리가 아니다. MLS 우승 판도를 뒤흔들 더브라위너의 선택도 올여름 관전 포인트가 될 전망이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com