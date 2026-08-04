"초대박!" '태극기 펄럭' 이강인 드디어 '7번' 달았다…아틀레티코 마드리드 유니폼 입고 찰각→9일 韓 팬들 앞에서 데뷔전 유력

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 드디어 새 유니폼을 입었다.

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아틀레티코 마드리드는 3일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 이강인이 유니폼을 입고 찍은 영상 및 사진을 공개했다. 공개된 영상을 보면 이강인은 사복을 입고 등장, 이후 홈과 원정 유니폼을 입고 카메라 앞에 나섰다. 함께 공개된 사진엔 이강인이 태극기를 들고 환호하는 모습도 있다.

이강인은 지난달 25일, 파리생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입었다. 3년 만에 '축구 고향' 복귀를 알렸다. 그는 열 살이던 2011년 발렌시아 유소년팀에 입단해 프로 데뷔까지 했다. 2021년 레알 마요르카로 이적해 프리메라리가에서 두 시즌을 더 뛰었다. 이강인은 스페인에서 보낸 다섯 시즌 동안 리그 110경기를 포함해 공식전 135경기를 소화했다. 이후 PSG 소속으로 프랑스 무대를 누볐다. 이강인은 PSG에서 뛰던 세 시즌 동안 프랑스 리그1 3회, 유럽챔피언스리그(UCL) 2회, 쿠프 드 프랑스 2회, 트로페 데 샹피온 2회, 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 1회, UEFA 슈퍼컵 1회 등 총 11개의 트로피를 들어올렸다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

기대감이 크다. 이강인은 그동안 팀의 핵심으로 뛰던 앙투안 그리에즈만(올랜도)의 뒤를 이어 '에이스의 상징' 7번을 달게됐다. 이강인은 공격형 미드필더와 중앙 미드필더는 물론이고 측면 공격수로도 뛸 수 있다. 볼 소유 능력, 탈압박, 차원이 다른 패스, 날카로운 킥 등으로 공격 기회를 창출한다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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변수가 발생했다. 스페인 현지 언론에선 '이강인이 2023년 열린 항저우아시안게임 우승으로 병역 혜택을 받았다. 이에 따른 행정 절차로 아직 아틀레티코 마드리드에 합류하지 못하고 있다. 모든 행정 절차가 끝나야 합류 시기가 결정될 예정'이라고 보도했다. 이강인은 항저우아시안게임 금메달로 군 복무 대신 4주간 기초 군사 훈련을 받고 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 그러나 4주 군사 훈련을 받지 않아 추가적인 행정 절차가 필요한 것으로 알려졌다. 결국 이강인은 지난 2일 스웨덴 스톡홀름에서 열린 맨유(1대2 패)와의 비시즌 친선 경기에 나서지 못했다.

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이강인은 9일 서울월드컵경기장에서 열리는 맨시티(잉글랜드)와의 친선 경기에서 아틀레티코 마드리드 '데뷔전'을 치를 것으로 보인다. 아틀레티코 마드리드는 앞서 8일, 공식 기자회견을 연다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com