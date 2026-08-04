'월드컵 민영화 대실패' 인판티노 망했다, 탄핵 거론→'믿을구석' 트럼프 SOS→퇴짜 '망신'...UEFA-AFC-CONCACAF는 'FIFA 마비 시킬 준비 중' 맹공

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 사면초가에 놓였다.

Advertisement

4일(한국시각) 미국 매체 뉴욕포스트는 '미국 정부 관계자들과 가까운 소식통들은 인판티노 회장이 도널드 트럼프 대통령, 마르코 루비오 국무장관과 비공개 회동을 추진하고 있다고 전했다. 그는 월드컵 상업권 매각건이 무산된 뒤 사퇴 압박이 거세졌기 때문에 지원군을 구하고 있다'고 보도했다.

하지만 상황은 쉽지 않다. 뉴욕포스트는 'FIFA와 미국 국무부는 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. 트럼프 대통령은 인판티노 회장의 전화를 받지 않고 있다'고 했다. 영국 '더미러'도 '딜런 존슨 글로벌 공보 담당 국무부 차관보 역시 SNS를 통해 루비오 장관과 인판티노 회장의 만남은 이루어지지 않을 것이라고 전했다'고 보도했다.

인판티노 회장이 이처럼 절박하게 움직이는 이유가 있다. 영국 '데일리메일'은 '유럽축구연맹(UEFA), 아시아축구연맹(AFC), 북중미카리브축구연맹(CONCACAF), 세 대륙연맹 수뇌부는 인판티노 회장이 사임을 거부할 경우 FIFA를 마비시킬 준비를 하고 있다'고 전했다. 이어 '인판티노 회장이 사임하지 않은 채 내년 3월 회장 선거에서 재선에 도전할 경우를 대비해 여러 계획을 마련했다'며 '여기에는 자체적인 국제대회를 개최하는 방안도 포함되며, 이들은 정부 차원의 보이콧도 감수할 의향이 있는 것으로 전해졌다'고 했다.

Advertisement

월드컵 지분을 매각하려는 인판티노 회장의 계획이 결국 무산됐다. 인판티노 회장은 1일(이하 한국시각) 성명을 내고 "모든 의견을 주의 깊게 경청한 결과, 찬반을 떠나 이 프로젝트가 당초 설정했던 목표에 부합하지 않는 분열을 초래했다는 점이 분명해졌다"고 밝혔다. 이어 "우리의 목표는 언제나 축구계의 통합과 발전이었고, 앞으로도 그럴 것"이라며 "따라서 이번 매각 계획은 더 이상 추진하지 않겠다"고 덧붙였다.

Advertisement

앞서 미국 뉴욕포스트는 '민간 투자자들에게 FIFA의 상업적 권리 지분 일부를 매각하려던 잔니 인판티노 회장의 계획이 전 세계 축구 관계자들의 반발과 고위층 내부의 균열로 전면 백지화됐다'고 보도했다.

최근 인판티노 회장은 '상업 성과를 내고 대회 운영을 전담할 새 영리 법인 'FIFA 포워드 엔터프라이즈'(FFE)를 설립하겠다'는 뜻을 전했다. FFE의 규모는 200억 달러(약 28조8000억원)에 달한다. FIFA는 월드컵을 비롯한 자체 대회의 상업, 이벤트 운영을 FFE에 맡기고 지분 매각을 통해 올해 최대 42억달러(약 6조원)를 조달하겠다는 구상을 밝혔다. 인판티노 회장은 211개 회원국 축구협회에 서한을 보내 오는 9월 19일까지 이 같은 계획을 지지하면 각 협회에 4000만 달러(580억원)를 지급하겠다고 제안하기도 했다.

Advertisement

이 제안이 알려지자 곧바로 축구계의 반발이 쏟아졌다. 축구계에서 가장 영향력이 센 유럽 국가들의 반발이 거셌다. 유럽 국가들은 월드컵을 비롯한 FIFA가 주관하는 모든 대회를 보이콧하기로 했다. UEFA은 성명을 내고 "우리는 FIFA가 월드컵과 기타 FIFA 대회의 소유권 지분을 민간 투자자들에게 이전하려는 제안을 만장일치로 단호하게 거부한다"며 "해당 제안이 전면 철회되고, FIFA가 향후 거버넌스(소유·경영 구조)나 대회 운영권을 민간 소유에 개방하지 않겠다는 구속력 있는 약속을 하지 않을 경우 어떤 UEFA 소속 국가 대표팀도 FIFA 주관 대회에 참가하지 않을 것"이라고 밝혔다.

Advertisement

북중미와 아시아 축구계 역시 거세게 반발하며 반대 행렬에 동참했다. CONCACAF 산하 41개 회원국은 회의를 열고 매각 제안을 거부했다. AFC 역시 인판티노 회장의 일방적인 소통 방식을 강도 높게 비판하며 제안을 검토할 충분한 시간을 촉구했다.

후폭풍은 이어졌다. 특히 이번 거래가 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 동생 조슈아 쿠슈너가 이끄는 벤처캐피털 '스라이브 캐피털'이 주도하고, JP모건이 자문을 맡을 예정이라는 소식이 전해지며 반발은 더욱 거세졌다.

FIFA 내부 마저도 비판의 목소리가 나왔다. 카를로스 코르데이로 FIFA 회장 선임 고문은 월드컵 지분 매각 추진에 항의해 자리에서 물러났다. 코르데이로 고문은 사임 성명에서 이번 계획을 "축구에 나쁜 거래"라고 규정하고 "자신은 제안 작성에 관여하지 않았으며 명백히 반대한다"고 밝혔다. 코르데이로 고문은 골드만삭스 부회장과 미국축구협회 부회장을 지낸 인물로 인판티노 회장이 2021년 FIFA의 규제 체계를 현대화하고 세계 축구를 성장시키겠다며 데려왔다.

케빈 라무르 FIFA 최고운영책임자(COO)도 인판티노 회장의 불투명한 추진 과정에 "기만당했다"며 "이토록 많은 논란과 논쟁을 일으킨 프로젝트는 FIFA의 프로젝트가 아니다. 단 한 사람의 프로젝트"라고 직격했다.

그럼에도 FIFA는 뜻을 굽히지 않았다. 성명을 내고 '모든 회원국 협회가 충분한 정보를 바탕으로 판단할 수 있도록 이번 절차를 계속 추진하겠다'고 했다. '공개적으로 제기된 다양한 의견과 우려를 존중한다'며 '우리는 개방적이고 민주적인 협의 절차를 이어갈 것'이라고 강조했다. 이어 '계획했던 협의 과정이 잘못된 언론 보도로 인해 차질을 빚었다. 하지만 각 협회가 사실에 근거하여 의견을 개진할 수 있도록 협의 과정을 계속 진행할 것'이라고 했다. FIFA는 9월 19일까지 표결을 진행하겠다는 입장이었지만, 계속된 반대 목소리에 결국 고개를 숙였다.

이번 사태로 인판티노 회장에 대한 입지가 급격히 흔들리게 됐다. 그는 2016년 제프 블라터 전 회장의 부패 스캔들 이후 '축구를 FIFA로, FIFA를 축구로 돌려놓겠다'며 취임했다. 인판티노 회장은 3연임이 유력했다. 그는 11월 후보 등록을 거쳐 내년 3월 모로코 총회에서 단독 출마할 계획이었다. 하지만 2026년 북중미월드컵에서 벨기에와의 16강전을 앞두고 트럼프 대통령 전화 한번에 퇴장당한 미국의 공격수 폴라린 발로건을 전격 구제하며 전세계의 비판을 받은데 이어, 이번 사태로 완전히 무너졌다. 이미 인판티노 회장에 대한 지지를 선언했던 국가들이 철회에 나섰다.

UEFA는 한발 더 나아가 탄핵카드까지 꺼냈다. 텔레그래프는 '인판티노 회장이 UEFA로부터 사임하거나 긴급 불신임 표결에 직면하라는 최후통첩을 받고 있다'고 보도했다. 인판티노 회장이 사임을 거부할 경우 UEFA에 소속된 55개 FIFA 회원국이 불신임 투표를 통해 끌어내리는 방향을 선택할 것으로 보인다. UEFA 소속 국가들이 만장일치가 아니더라도 인판티노 회장을 축출할 수 있다.

인판티노 회장은 트럼프 카드를 통해 전환국면을 노리고 있지만, 뜻대로 되지 않는 분위기다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com